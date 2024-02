Ellie Carpenter lors de la petite finale Australie – Suède (Photo by Patrick Hamilton / AFP)

Grâce à une large victoire contre l’Ouzbékistan (10-0), l’Australie s’est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris. Ellie Carpenter retrouvera d’autres coéquipières de l’OL à Paris 2024.

Une promenade de santé. Après un premier succès à l’aller en Ouzbékistan (0-3), l’Australie n’a pas fait dans la demi-mesure lors du barrage retour contre la sélection ouzbek. À Melbourne et devant 54 120 spectateurs, les Matildas n’ont fait qu’une bouchée avec une victoire 10-0 pour le plus grand plaisir du public australien. Grâce notamment à un quadruplé de Michelle Heyman, l’Australie a décroché son billet pour les Jeux Olympiques de Paris.

Carpenter suivie par Van de Donk ?

Élue joueuse du match aller en Ouzbékistan, Ellie Carpenter a profité de la large avance du premier acte et d’un score de 8-0 dès la pause mercredi pour souffler un peu. La latérale de l’OL n’a joué que la première mi-temps, mais peut se montrer satisfaite. Comme de nombreuses coéquipières lyonnaises, Carpenter sera au rendez-vous cet été pour le tournoi olympique. Ne reste plus qu’à attendre de savoir si sa compagne, Daniëlle van de Donk, en fera de même ce mercredi soir en prenant le meilleur sur l’Allemagne. Les Pays-Bas disputent la petite finale de la Ligue des Nations et le vainqueur sera présent aux Jeux 2024.