Si l’ambiance n’a pas forcément été au beau fixe entre Alexandre Lacazette et Fabio Grosso, l’attaquant estime que la philosophie de l’Italien n’aurait pu fonctionner qu’en prenant les rênes de l'OL dès l’été dernier.

En revenant à l’OL à l’été 2022, il ne s’attendait certainement pas à ça. En l’espace de 18 mois, Alexandre Lacazette aura connu cinq entraineurs différents dont quatre rien que sur la saison en cours. À la recherche d’un nouveau titre avec son club formateur, l’attaquant ne se voyait pas changer tous les trois mois de coachs et galérer autant pour accrocher une place européenne ou tout simplement le maintien cette année.

Avec l’arrivée de Pierre Sage, les choses se sont clairement améliorées avec une 10e place avant la 23e journée et Lacazette a tenu à souligner l’apport de l’ancien directeur de l’Académie dans cette bonne passe. "Il fallait un coach plus proche des joueurs, qui connait le club et qui comprend un peu comment fonctionne l’équipe, qui sait que tout ne va pas être parfait et qu’il faudra s’adapter à notre situation, a déclaré le capitaine sur Prime Video. Il a su le faire depuis qu’il est là."

"Pas facile d’aller sur le banc dans cette situation"

S’adapter, c’est très certainement ce qu’il a manqué à Fabio Grosso pour tenir plus longtemps que ses deux mois à la tête de l’OL. Débarqué en lieu et place de Laurent Blanc, l’entraîneur italien souhaitait casser la routine lyonnaise tout en y apportant un peu de discipline. Finalement, malgré l’incident grave dont il a été victime à Marseille, Grosso a petit à petit perdu son vestiaire, à l’image d’Alexandre Lacazette.

Entre les deux, le courant n’a pas forcément été le meilleur et la mise sur le banc du capitaine a très probablement été le coup de grâce pour l’ancien de Frosinone. "J’ai eu envie de croire au projet avec le nouveau coach, mais je pense que c’est un coach qu’il aurait fallu avoir dès le début de la saison et de la préparation. Après, derrière, il y a des raisons qui font qu’il me met sur le banc qui ne me plaisent pas trop. Ça reste entre lui et moi, mais ce n’est pas facile d’aller sur le banc, surtout quand ton équipe de cœur est en bas du classement."

De nouveau la pièce centrale sous Pierre Sage, le numéro 10 lyonnais a comme par enchantement retrouvé le chemin des filets. Et l’OL, celui des victoires.