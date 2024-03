OL - Lens : Sage - Haise, destins presque croisés

Ce dimanche (20h45), l’OL et Lens se font face. Sur le banc, le duel entre Pierre Sage et Franck Haise est attendu, entre deux coachs aux parcours quasi similaires.

Il y a quatre mois, tout a commencé sur un banc à Lens. Appelé à la rescousse suite au limogeage de Fabio Grosso, Pierre Sage n’avait eu que deux petits jours pour préparer le déplacement dans le nord. Cela s’était soldé par une énième défaite (3-2), mais le visage montré par l’OL avait été bien plus séduisant que celui observé depuis le début de la saison. À l’époque, personne ne se doutait que cette première sortie serait finalement les prémices du travail réalisé par l'entraîneur lyonnais.

Quatre mois plus, le coach intérimaire qu’était Pierre Sage à Bollaert est toujours présent, ayant convaincu sa direction de lui laisser les commandes a minima jusqu’à la fin de la saison. Car, pour la première fois depuis son intronisation, le natif de Lons-le-Saunier a avoué "espérer un futur à l’OL". S’étant pris au jeu de ce coaching qui l’anime depuis maintenant une décennie, Pierre Sage s’imagine une carrière au haut niveau, une carrière à la Franck Haise.

D'abord adjoints puis au centre avant l'opportunité d'une vie

Ce dimanche, les deux coachs français se feront face à Décines dans une opposition qui est attendue. Quatre mois après ses débuts, Pierre Sage a bien évolué, tout comme son équipe. Elle reste encore en voie de guérison, mais le visage lyonnais est bien différent. Même s’il s’y refuse par modestie, l’entraîneur de 44 ans y est pour beaucoup dans ces changements. D’abord pédagogue et psychologue pour remettre les têtes à l’endroit à sa prise de fonction, il a depuis endossé ce vrai costume d’entraîneur, aux idées bien claires, "avec désormais un peu plus d’expérience au quotidien, mais toujours la volonté d’aider le club. J’ai peut-être un peu plus de recul dorénavant". Le mercato a bien aidé et tout est loin d’être parfait encore, mais le jeu proposé par l’OL sur certaines séquences portent très clairement la marque Sage, à l’image de ce 4-3-3 décliné en 4-1-4-1 cher au Jurassien.

Si Franck Haise est plus un adepte d'un schéma avec trois centraux, il a tout aussi bien réussi à imposer ses idées pour faire de Lens l’une des formations les plus séduisantes de Ligue 1 et ainsi décrocher la Ligue des champions la saison dernière. Un réel exemple à suivre pour Pierre Sage. "Cette équipe de Lens est un vrai plaisir à regarder. Mais ce qui est à garder avec eux est le fait qu’ils ont eu du mal en début de saison et ils n’ont pourtant pas renié leurs principes. Et ça a payé. C’est quelque chose sur lequel on doit s’appuyer à l’avenir." Adversaire ce dimanche soir, Pierre Sage et Franck Haise auront certainement l’occasion d’échanger avant ou après la rencontre. L’occasion pour eux de partager leurs aventures qui, à bien des égards, se ressemblent.

Symboles de coachs ne jouant pas sur leurs noms

Si l’entraîneur lensois a pu goûter à la Ligue des champions cette année, il a suivi un parcours en plusieurs étapes, passant d’ancien pro ayant goûté à la D2 et au National à coach. Ayant vécu des aventures comme adjoint, entraîneur de réserve à Lorient ou encore coach des U17 du Stade Rennais, Franck Haise a vécu une trajectoire quasi similaire à celle de Pierre Sage. Finalement, tous deux ont profité d’une opportunité de "pompier de service" pour s’accrocher au wagon.

Cela fait désormais quatre ans pour le Lensois et l’entraîneur lyonnais espère bien suivre la trajectoire d’un coach dont il avait suivi une formation il y a quelques années. "Il est l’un des représentants des personnes qui se sont construites via une opportunité et qui sont restées en place. Il a pris l’équipe en L2, est arrivé jusqu’à la Ligue des champions en développant un jeu qui fait que c’est guichets fermés à tous les matches à Lens. C’est un exemple."

Et quand le nom de Haise se retrouve associé à celui de Liverpool, forcément que cela donne des envies de voir plus loin pour Pierre Sage. Mais pour le moment, seul l’objectif du maintien fait office de priorité. Étape par étape, à l’image de sa jeune carrière.