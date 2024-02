OL : sur le plan tactique, le système Sage commence à se voir

Adepte du 4-3-3, Pierre Sage a aujourd’hui les pièces pour faire évoluer son équipe de la sorte. Si pendant 90, ce système a encore peu de constance, on comprend toutefois les grandes lignes de ce qu’il souhaite mettre en place.

Très vite lorsqu’il est arrivé, Pierre Sage a voulu inculquer à ses troupes son appétence pour le milieu à trois. Si le matériel à disposition n’était alors par le même qu’aujourd'hui, il avait confié les clés du jeu à Rayan Cherki en position de numéro 10. Puis, après deux premiers revers (Lens et Marseille), il a basculé sur un système à trois (ou cinq, c’est selon) défenseurs qui se voulait plus sécurisant. Bien lui en a pris car c’est comme cela que l’équipe s’est relancée en décembre avec trois victoires de rang sans prendre de but (Toulouse, Monaco et Nantes).

Mais, conforté dans sa mission, et épaulé par deux adjoints supplémentaires qu’il a choisis, Damien Della Santa et Jamal Alioui, l’entraîneur de l’OL a voulu revenir à son schéma préférentiel, le 4-3-3. Si le mois de janvier fut balbutiant (deux revers en Ligue 1), il profite désormais d’un recrutement dont les débuts sont prometteurs pour mettre en place ses idées.

Depuis quatre rencontres, l’Olympique lyonnais évolue en 4-3-3, une disposition que l’on peut aussi lire en 4-1-4-1 puisque Nemanja Matić joue véritablement ce rôle de sentinelle entre l’arrière-garde et les relayeurs que sont Maxence Caqueret et Orel Mangala. À présent, c’est le Serbe qui est à la base de la majorité des mouvements rhodaniens. Vendredi face à Metz par exemple (1-2), il a touché 109 ballons, d’assez loin le plus haut total parmi les titulaires.

Matić vient parfois jouer ce rôle de 3e central

Au-delà de se positionner devant Jake O’Brien et Duje Caleta Car, il n’hésite pas également à s’incorporer dans cette ligne défensive. Les deux centraux s’écartant alors pour former un 3-4-3, avec des latéraux beaucoup plus haut sur la phase de jeu. “Il se replace dans la ligne de quatre pour faire le cinquième défenseur suivant les différentes consignes de Pierre Sage”, a observé Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones au sujet de l’ancien Rennais.

Matić (cercle rouge) vient se positionner très bas, sur la ligne des centraux, pour demander le ballon et initier une action @capture d'écran Prime Video

Capable aussi de venir percuter avec la balle dans les pieds lorsqu’il ne trouve pas de solution de passe, Matić s’adapte quand ses coéquipiers viennent presser haut l’adversaire dans son camp, comme on peut le voir sur cette action vendredi où il parcourt les quelques mètres pour éviter que Dider Lamkel Ze ne se retourne en le cadrant.

Lors du match Metz - OL, Matić sort sur Lamkel Ze afin que ce dernier ne puisse pas se retourner s'il est servi @capture d'écran Prime Video

Autour de lui, Caqueret et Mangala ont pour mission principale de couvrir du terrain, et avec le cuir, de trouver les attaquants, avant de les accompagner pour se situer dans la surface ou aux abords lors de la conclusion des actions. On remarque d’ailleurs que dans sa construction, l’OL aime particulièrement partir d’un côté, très souvent à gauche, trouver un relai dans l’axe, puis se servir d’Ernest Nuamah ou du latéral droit pour apporter le danger sur la cage adverse par un centre suite à un décalage. Dans ce circuit préférentiel, on voit que le Français et le Belge sont primordiaux puisqu’ils sont régulièrement à l’avant-dernière passe ou même mis en situation de frappe.

Un manque de contrôle sur 90 minutes

Tout n’est pas encore parfaitement huilé, comme on a pu le constater en première période face aux Grenats, avec notamment des fautes techniques grossières qui ont empêché l’Olympique lyonnais de s’installer correctement dans la partie. En ce sens, l’entrée de Saïd Benrahma à la pause a fait du bien, permettant à l’équipe de globalement mieux contrôler le match.

Les positions moyennes des titulaires de l'OL face à Metz @Whoscored

C’est aussi sur cet aspect-là que Sage veut voir son groupe s’améliorer, comme il l’a confié après le succès en Moselle. "A la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait plus courir, monter tous les curseurs, ce qu'on n'a pas fait avant. Or, on s'aperçoit qu'on peut le faire à certains moments, moins à d'autres, donc il y a une marge de progression, a-t-il souligné. On veut tendre vers ça, c'est notre ambition. On se doit de mieux maîtriser nos rencontres, c'est ce qui nous donnera des résultats de manière plus régulière en enfonçant plus le clou."

Néanmoins, il semble désormais qu’avec les recrues et l’intégration progressive des préceptes par ses troupes, le coach de 44 ans ait trouvé sa formule. “On sait qu’il affectionne ce 4-3-3. Il doit mettre en place sur la durée ce système, que les joueurs puissent adhérer un peu plus à ce plan de jeu, a insisté Nicolas Puydebois. Il va y arriver au fur et à mesure. Les victoires aidant, cela permet de travailler en pleine sérénité pour peaufiner cette philosophie.” Sur la fin de l’exercice, même si plusieurs objectifs sont encore atteignables, c’est aussi là-dessus que l’on jugera l’OL.