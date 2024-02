Ligue 1 : l'OL gagne une place ce week-end (10e)

La défaite de Strasbourg assure à l'OL de terminer le week-end à la 10e place de la Ligue 1. Pierre Sage et son groupe poursuivent leur remontée.

En ce moment en Ligue 1, outre le PSG, trois équipes marchent à un rythme très soutenu, Lens, Rennes et l'OL. Si ce dernier a un match en plus qu'une bonne partie du championnat, il réalise pour l'instant une remontée assez impensable il y a encore quelques semaines, avec notamment quatre victoires de rang en L1. Cela lui a permis de passer de la 16e, avant le succès contre Marseille (1-0), à la 10e place.

Après la défaite 3 à 0 samedi de Strasbourg, que l'Olympique lyonnais reçoit mardi en Coupe de France, face à Brest à domicile, les Rhodaniens sont assurés de garder ce rang acquis vendredi. Une progression fulgurante au classement qui lui donne surtout de l'air sur la zone rouge. Après 23 journées, le barragiste, Lorient, est à six longueurs.

Le match face à Lens dimanche, un vrai test

Le groupe de Pierre Sage n'est donc pas encore tiré d'affaire, mais on peut légitimement penser qu'il a fait un très grand pas dans la course au maintien ce week-end. Maintenant, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers peuvent-ils aller chercher mieux, à savoir dans un premier temps l'OM (9e, 30 points) et Reims (8e, 31) ? C'est ce qu'il faudra observer lors des affiches à venir. Dimanche prochain (20h45), ils se mesureront aux Lensois, actuellement 6es. Un test grandeur nature.