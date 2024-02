Endeuillé, John Textor remercie les supporters de l'OL du soutien

John Textor lors de Pontarlier – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Samedi, John Textor a eu la douleur de perdre sa maman, Dale Lovett. Les supporters lyonnais ont affiché leur soutien envers l'Américain, qui a apprécié le geste.

C'est par un message publié samedi soir vers 20h30, que l'Olympique lyonnais a annoncé la triste nouvelle. Dale Lovett, maman de John Textor, président-propriétaire du club septuples champion de France, est décédée. Suite à cette publication, les fans rhodaniens furent nombreux à adresser des messages de soutien à l'homme d'affaires américain ainsi qu'à sa famille.

Sur X (anciennement Twitter), il a tenu à saluer cette délicate attention. "Merci beaucoup aux merveilleux supporters de OL. Ma mère était une femme fière et je sais qu'elle aimait notre projet à Lyon et qu'elle serait émue par votre amour et votre soutien", a-t-il écrit.

Toute la rédaction d'Olympique-et-lyonnais.com présente ses condoléances à John Textor ainsi qu'à sa famille dans cette douloureuse épreuve.