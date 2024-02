Après la réception de Strasbourg en Coupe de France le 27 février, l’OL débutera son mois de mars avec un nouveau match à domicile. Les Lyonnais affronteront Lens à Décines le dimanche 3 mars à 20h45.

Avec le déplacement à Montpellier ce dimanche, l’OL et ses supporters ont retrouvé un goût d’Europe. Trois matchs en une semaine, il y a longtemps que ça n’arrive plus entre Rhône et Saône. Et quand deux victoires viennent se greffer au tableau pour commencer, les sourires sont forcément au rendez-vous. La semaine prochaine, les joueurs de Pierre Sage reprendront un rythme normal avec un seul match en sept jours. Ce sera la même chose entre les matchs de Nice et Metz, le 23 février prochain. Reviendra ensuite la Coupe de France avec la réception de Strasbourg le 27 février au Parc OL.

Ce quart de finale se greffera entre deux matchs de championnat, mais il restait encore à savoir quand Lens viendrait sur les bords du Rhône et de la Saône. Dans cette semaine à trois matchs, l’OL aura le temps de récupérer après Strasbourg. Après avoir joué le mardi, les Lyonnais ne recevront les Lensois que le dimanche pour la clôture de la 24e journée de Ligue 1. OL - Lens a en effet été fixé au dimanche 3 mars à 20h45 et sera diffusé sur Prime Video.