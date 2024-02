Au lendemain du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, la programmation TV est tombée. L’OL recevra Strasbourg le mardi 27 février à 20h45.

En jouant son match de championnat le vendredi 23 février contre le FC Metz, il y avait de grandes chances de voir l’OL jouer le mardi 27 ou le mercredi 28 son quart de finale de Coupe de France contre Strasbourg. C’est finalement l’ouverture de ce nouveau tour dont auront l’honneur les joueurs de Pierre Sage. Au lendemain du tirage, la programmation télévisuelle a en effet été officialisée avec un match qui se jouera le mardi 27 février à 20h45 du côté du Parc OL. Il sera possible de le regarder sur beIN Sports également.

Après Metz et avant Lens

Qualifiée pour les quarts après sa belle victoire (2-1) contre Lille mercredi, la formation lyonnaise n’est plus qu’à deux marches de la finale et d’une potentielle qualification pour une coupe européenne. Il faudra avant cela se défaire de Strasbourg qui connaît un certain regain de forme ces derniers temps avec une seule défaite (contre le PSG) en dix matchs. Cette rencontre s'intercalera entre le déplacement à Metz le vendredi 23 février et la réception de Lens, dont le jour et l'horaire n'ont pas encore été communiqués lors du week-end du 3 mars.