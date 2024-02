Trois jours après la victoire en Ligue 1 contre l’OM, l’OL a enchaîné en Coupe de France. Avec cette victoire contre Lille, la formation lyonnaise se qualifie pour les quarts et prend encore un peu plus confiance.

Le coup de boost se devait d’être validé par une nouvelle prestation convaincante ce mercredi. Trois jours après s’être fait du bien à la tête et au classement avec le succès contre l’OM, l’OL a enchaîné une deuxième victoire de suite, cette fois-ci en Coupe de France (2-1). Malgré un adversaire invaincu en 2024 et qui n’avait toujours pas pris de but, l’OL a réussi à forcer le verrou de Lille pour s’offrir une nouvelle qualification en quart de finale de cette compétition. Comme la saison dernière, le rôle d’outsider face au LOSC a réussi aux Lyonnais, à la différence qu’ils n’ont pas eu besoin de séance de tirs au but pour s’ouvrir ce chemin. Grâce à Gift Orban et Rayan Cherki, l’OL s’offre un deuxième bol d’air dans cette semaine à trois matchs.

On peut parler de renouveau, mais il est clair que cette équipe lyonnaise n'a rien à voir avec ce qui a été vu sur la première partie de saison. L'état d'esprit symbolisé par Orban, toujours à faire l'effort qu'il faut, est aujourd'hui à la hauteur de ce que réclame le haut niveau. Surtout, ce mercredi, l'OL a mis les ingrédients dans le jeu. Pierre Sage avait choisi de repasser en 4-3-3 en effectuant un turnover important par rapport à l'OM. Cependant, les remplaçants d'hier ont montré qu'ils pouvaient être les titulaires de demain. Séduisant dans le jeu, le club rhodanien a étouffé le LOSC d'entrée de jeu et aurait pu ouvrir rapidement le score sans un contrôle un peu long d'Orban (7e). Néanmoins, le Nigérian s'est rattrapé juste avant la pause en terminant une action collective comme on n'en avait pas vu depuis longtemps à Décines (1-0, 40e).

En faisant le break grâce à Rayan Cherki dès le retour des vestiaires (2-0, 48e), l'OL a fait le plus dur pour mettre la tête sous l'eau des Lillois. Ces derniers ont été pris par le pressing lyonnais, mais ont pourtant eu les occasions. Pour sa première avec son nouveau club, Lucas Perri a eu du travail, mais a répondu présent avec de nombreuses parades (31e, 36, 46e) et un brin de chance en voyant Jonathan David envoyer son ballon au-dessus à six mètres. La réduction du score d'Alexsandro à la 53e a fait craindre une baisse de régime, mais les remplacements effectués par Pierre Sage ont amené une nouvelle énergie pour garder ce score. L'OL rejoint Rennes en quarts de finale en attendant les autres rencontres.