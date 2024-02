OL : première pour Perri et Mangala dans un 4-3-3 contre Lille

Ce mercredi, Lucas Perri va disputer son premier match avec l’OL. Le gardien a été préféré à Lopes contre Lille. Pierre Sage a choisi de faire tourner après l'OM et en vue de Montpellier dimanche avec un changement de dispositif.

Quasiment un mois après son arrivée à Lyon, Lucas Perri va enfin pouvoir commencer un match avec l'OL. Quand Adryelson n'a dû patienter qu'un match pour faire ses débuts avec le club lyonnais, le gardien n'a pas pu profiter d'un turnover avec Anthony Lopes pour pouvoir jouer notamment contre Bergerac il y a trois semaines. Finalement, Pierre Sage a estimé que le 8e de finale de Coupe de France contre Lille était le bon moment pour Perri pour enfiler le maillot de l'OL. Présent dans le but à la place d'Anthony Lopes, le gardien brésilien aura devant lui une défense à quatre du fait du retour au 4-3-3

Pierre Sage l'avait concédé mardi en conférence de presse, il devait gérer les physiques et états de forme de ses joueurs dans cette semaine à trois matchs. C'est donc tout naturellement que l'entraîneur lyonnais a effectué quelques retouches dans son onze par rapport à celui qui a débuté contre l'OM. Corentin Tolisso retrouve une place de titulaire dans l'entrejeu à la place de Nemanja Matic et évoluera aux côtés de Maxence Caqueret et Orel Mangala, qui va lui aussi vivre sa première avec l'OL. Devant, Pierre Sage a presque tout changé avec la mise au repos d'Alexandre Lacazette et Ernest Nuamah, détonateur contre l'OM. Gift Orban est le seul rescapé et évoluera en pointe avec Rayan Cherki et Malick Fofana pour évoluer sur les ailes.

La composition de l'OL : Perri - Maitland-Niles, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Tolisso, Caqueret, Mangala - Cherki, Orban, Fofana