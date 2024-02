L’OL se rendra en bus à Montpellier dimanche

Alexandre Lacazette lors d’OL – Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans un souci écologique et donc de ne pas prendre l’avion, l’OL a décidé de se rendre à Montpellier en bus, dimanche.

Quand il est question de bus avec l'OL, ce n'est pas forcément pour rappeler de bons souvenirs cette saison. L'épisode renvoie logiquement aux incidents qui ont éclaté à Marseille avec le caillassage du car des joueurs ainsi que ceux des supporters lyonnais venus dans le sud de la France, fin octobre. Pourtant, ce dimanche contre Montpellier, c'est pour une publicité bien plus positive qu'il sera question d'un trajet en bus pour les joueurs lyonnais. Dans un souci écologique, le club rhodanien va en effet délaisser l'avion pour se rendre dans l'Hérault pour la 21e journée de Ligue 1.

Malgré un horaire en fin d'après-midi (17h05), le choix s'est donc porté sur ce moyen de locomotion pour effectuer les plus de trois heures de trajet entre Décines et le stade de la Mosson. Ce sera la première fois cette saison que l'OL choisit de prendre le bus pour faire son déplacement. Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette devraient malgré tout en faire de même dans les semaines et mois à venir avec notamment le déplacement à Clermont par exemple.