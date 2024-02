OL : Mata a retrouvé un peu de Belgique cet hiver

Arrivé l’été dernier à l’OL, Clinton Mata a vu débarquer de nombreux joueurs passés par la Belgique cet hiver. Le défenseur va jouer un rôle dans leur intégration, même s’il assure que le vestiaire lyonnais est

Il a perdu Diego Moreira, mais il a gagné de nouveaux copains avec qui parler. Même s’il est international angolais, Clinton Mata a la Belgique dans le sang, lui le natif de Verviers. Avant de connaitre l’OL et la France à 31 ans, le défenseur n’a goûté qu’à la Jupiler League et est une idole du côté du Club Bruges. Alors forcément, quand le mercato hivernal a refermé ses portes, l’accent de plat pays a résonné un peu plus dans le vestiaire de l’OL.

Avec Malick Fofana et Gift Orban débarqués de La Gantoise, et Orel Mangala international, la Belgique est en force. "Il y a pas mal de personnes qui en parlent. Il y a des journalistes qui m’ont appelé pour faire une interview à propos de ça, mais ce n’était pas vraiment le bon moment au vu de la situation de l’équipe aujourd’hui. On a gagné un match important face à Marseille lundi, donc ils sont fiers et ça fait plaisir aussi de pouvoir représenter la Belgique avec le club."

"On m'a très bien accueilli quand je suis arrivé"

Estimant être quelqu’un qui va facilement vers les gens, Clinton Mata va pouvoir faire découvrir quelques lieux cachés de la capitale des Gaules, lui qui ne se limite pas à sa simple vie de footballeur. La trentaine passée, le latéral fait figure de grands frères à côté de ces jeunes recrues qui ont débarqué entre Rhône et Saône durant l’hiver. "Oui, je connaissais Malick Fofana de nom, Gift Orban aussi, je pense que j’ai déjà dû l’affronter quand je jouais avec Bruges. Orel, je le connaissais aussi par des amis communs qu’on a. Après, qu’ils soient Belges ou d’une autre nationalité, je ne fais pas la différence. On m’a très bien accueilli quand je suis arrivée à Lyon, donc j’essaye de rendre la pareille et de mettre à l’aise les nouveaux joueurs, comme Matic ou Saïd (Benrahma)."

Avec Clinton Mata, l’OL a eu le nez creux, que ce soit sportivement ou dans la vie de groupe.