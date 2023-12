OL : Clinton Mata honoré mardi du côté de Bruges 

De retour en Belgique pour les fêtes de fin d’année, Clinton Mata en a profité pour rendre visite à son ancien club. Une chose est sûre, les supporters du Club Brugge KV n’ont pas oublié le latéral de l’OL.

Dès son arrivée, il avait avoué que seul un club avec l’histoire que possède l’OL aurait pu lui faire quitter son cocon qu’était devenu le Club Brugge KV. Et à la vue de l’accueil qui a été réservé à Clinton Mata mardi, on peut comprendre pourquoi. Ayant déjà fait l’unanimité autour de lui à l’OL après seulement six mois, le latéral droit avait connu pareil plébiscite dans le club belge qu’il avait rejoint en 2018. Vainqueur du championnat trois fois consécutivement et double vainqueur de la Supercoupe de Belgique, Mata avait été habitué à jouer le haut du tableau et la Ligue des champions. Ses six premiers mois à l’OL ont été d’un tout autre niveau avec la course au maintien.

"Éternellement reconnaissant"

Retourné se ressourcer auprès des siens, lui le natif de Verviers, Clinton Mata a profité de son escapade dans le plat pays pour rendre visite à ses anciens coéquipiers. Pendant que la Ligue 1 fait relâche depuis le 20 décembre, la Jupiler League offrait une dernière journée dans ce Boxing Day à la sauce belge. Le Club Brugge KV recevait l’Union Saint-Gilloise et l’avant-match a été marqué par la standing ovation réservée par le public du Stade Jan-Breydel à Clinton Mata. Ce dernier, "touché par l’accueil" comme écrit sur ses réseaux, a donné le coup d’envoi fictif de cette rencontre qui s’est terminée sur un score de parité (1-1).