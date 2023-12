Olivier Kemen lors de Mexique – Cameroun (Photo by DENIS POROY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ancien milieu de l’OL, Olivier Kemen évoluait depuis 2021 à Kayserispor. L’international camerounais a résilié son contrat avec le club turc suite à des salaires impayés.

Ce n’est décidément pas la joie pour les anciens de l’OL en Turquie. Il y a quelques jours, Rachid Ghezzal se voyait mettre de côté à Besiktas avec quatre autres coéquipiers pour un comportement inapproprié, selon le club stambouliote. À près de 800km de la capitale turque, la situation n’était pas forcément meilleure pour Olivier Kemen. Passé par l’OL entre 2015 et 2019, le milieu de terrain évolue au Kayserispor depuis 2021 après deux saisons à Niort. Enfin évoluait dans le club turc puisque ce n’est désormais plus le cas.

Comme c’est souvent le cas dans le championnat de Turquie, les joueurs sont touchés par le non-paiement des salaires. C’est le cas à l’Adana Demirspor et dorénavant à Kayserispor. Depuis le début de la saison, Kemen n’a touché qu’un mois de salaire et a donc choisi de résilier le contrat qui le liait avec le 4e de Super Lïg. Désormais libre, l’international camerounais de 27 ans disposerait de touches en Turquie et en Angleterre, qu’il connaît bien pour avoir fait une partie de sa formation à Newcastle, d’après L’Équipe.