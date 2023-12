Coupe de France : CA Pontarlier - OL à guichets fermés le 7 janvier

Le 32e de finale de Coupe de France entre le CA Pontarlier et l’OL se jouera à guichets fermés. Les mille places grand public ont été écoulées en seulement trente minutes.

C’est tout un club et une ville qui seront derrière l’équipe première du CA Pontarlier le dimanche 7 janvier à 14h30. Malgré la délocalisation du côté de Besançon pour avoir un stade homologué, les joueurs du Haut-Doubs évolueront bien devant un public qui sera en nombre au stade Léo-Lagrange pour la venue de l’OL. Mardi à 18h, le CAP mettait en vente les plus de mille places ouvertes au grand public sur son site de réservation. Il n’a fallu qu’une demi-heure pour que les précieux sésames ne partent comme des petits pains. L’engouement est tel qu’une file d’attente électronique s’est créée sur le lien de réservation envoyé par le club comme décrit par nos confrères de L'Est Républicain.

Plus de 600 Lyonnais attendus à Besançon

En plus des mille places ayant trouvé preneur auprès du grand public, neuf mille autres avaient été pré-réservées par le CA Pontarlier pour les partenaires, la ville de Besançon qui accueille cette affiche contre l’OL, mais aussi un peu plus de 600 pour les supporters lyonnais qui feront le déplacement le dimanche 7 janvier. L’engouement est total à Pontarlier, il ne reste plus qu’à espérer que les Lyonnais ne tombent pas dans le piège de la magie de la Coupe de France dès son entrée en lice.