Supporters de l’OL, membres des Bad Gones (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Sur les 10 000 places du stade Léo-Lagrange de Besançon, 614 ont été réservées aux supporters de l’OL qui auront le droit à leur parcage pour la rencontre contre Pontarlier. Déjà 8 000 billets ont trouvé preneur à moins de vingt jours du match.

Le passage à la nouvelle année viendra tout juste d’être digéré que le CA Pontarlier va déjà vivre l’événement de son année 2024. Le club du Haut-Doubs espère bien en vivre d’autres, mais à l’instant T, la réception de l’OL en 32es de finale de la Coupe de France est peut-être encore plus attendue que Noël. Malgré la délocalisation à Besançon, le stade Paul-Robbe ayant été jugé inadapté par la FFF, le CAP est déjà en train de mettre les petits plats dans les grands pour que le dimanche 7 janvier (14h30) reste gravé dans la mémoire de tout un club.

8 000 billets déjà vendus

La venue de l’Olympique lyonnais, pourtant mal en point cette saison, reste un évènement et le stade Léo-Lagrange de Besançon risque d’afficher complet pour le premier week-end de 2024. Sur les 10 000 places disponibles dans l’enceinte, 8 000 billets ont déjà été vendus et 1000 sont réservés par le CA Pontarlier pour différents partenaires et l’OL, comme l’a détaillé Anthony Invernizzi, vice-président, à l’Est Républicain.

Si le stade Léo-Lagrange sera forcément dévoué au club de National 3 avec l’espoir d’un exploit contre le 15e de Ligue 1, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pourront, eux aussi, compter sur le soutien de leurs supporters. Comme avancé par nos confrères, le parcage visiteurs de Besançon accueillera un peu plus de 600 Lyonnais (614 exactement) le dimanche 7 janvier. Un soutien sans faille comme c’est le cas depuis le début de la saison malgré les résultats en berne.