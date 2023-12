Retrouvez votre émission hebdomadaire "Tant qu'il y aura des Gones" en podcast sur différentes plateformes.

L’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" commence à s’habituer au luxe. Après avoir mangé son pain noir pendant plusieurs mois, votre émission hebdomadaire TKYDG parle enfin de victoires. Après celle contre Toulouse, le nouvel opus a tourné autour du braquage réalisé à Monaco, juste avant un troisième succès obtenu contre Nantes, deux jours après l’émission. Pour cette dernière de l’année 2023, Razik Brikh et notre consultant Nicolas Puydebois étaient accompagnés par l’acteur lyonnais Iliès Kadri. Pendant un peu plus d’une heure, ce trio a débattu autour de trois thèmes.

Le premier a forcément concerné la victoire à Monaco, mais surtout le visage montré par les coéquipiers d’Alexandre Lacazette. L’apport des remplaçants a été mis en avant dans ce succès en Principauté, tout comme le rôle du duo Tolisso - Caqueret, sujet du deuxième thème. À l’image de ce qu’ils ont proposé face à Nantes, les deux milieux de terrain sont montés en puissance et sont aussi le symbole de cet OL sur la voie de la guérison. Enfin, dans le troisième et dernier thème, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" s’est forcément projeté sur le mois de janvier et le mercato hivernal qui ouvre ses portes. Après trois victoires consécutives, une 15e place et Pierre Sage qui devrait rester coach, l’OL doit-il tout chambouler ou non ?

Le résumé du sommaire de l'émission du 18 décembre 2023 :

0:16 : Intro

2:32 : Braquage à Monaco, l'OL n'est plus dernier

25:16 : Tolisso, Caqueret... Quand le milieu va, tout va

46:10 : mercato, faut-il tout chambouler ?

