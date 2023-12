Unique buteur mercredi soir lors d’OL - Nantes (1-0), Alexandre Lacazette a permis aux Lyonnais de signer un troisième succès de suite. Forte de cette série, la formation lyonnaise n’est plus relégable au moment de la trêve hivernale.

Loin d’être à son meilleur niveau depuis le début de la saison, il finira malgré tout la phase aller de cette Ligue 1 2023-2024 à la troisième place des meilleurs buteurs. Impliqué sur quatre des cinq derniers buts de l’OL, Alexandre Lacazette a comblé en trois matchs le vide qui s’était installé ces deux derniers mois. Avec sept buts, le capitaine lyonnais est très loin de Kylian Mbappé, mais bizarrement, quand l’attaquant va, son équipe retrouve également le chemin de la victoire. Mercredi soir, l’international français a endossé une nouvelle fois son costume de sauveur.

"Solidaire jusqu'au bout même à 10 contre 11"

À la conclusion d’un long rush de Rayan Cherki, Lacazette a offert la victoire à l’OL face à Nantes (1-0), la troisième de suite. Au moment de partir en vacances, le club rhodanien est 15e et n’est plus relégable malgré des succès difficiles à Monaco et à Décines mercredi soir. Mais cela suffit largement au bonheur du capitaine. "Elle fait du bien. On ne finit pas l’année relégable. Beaucoup de personnes nous avaient enterrés. Mais je n’ai pas envie de parler des gens, j’ai envie de parler de mon équipe, a déclaré Lacazette au micro de Prime Video. On a été solidaires, jusqu’au bout, même à 10 contre 11. Le public était présent, comme depuis le début de la saison. C’est vraiment bien, ça fait plaisir, beaucoup de joie, on va passer les fêtes très heureux."

Heureux certes d’avoir réussi à inverser une situation mal embarquée, mais loin d’être totalement guéri.