A Bergen, l’OL ne veut pas attraper de coup de froid contre Brann

En déplacement en Norvège, fief d’Ada Hegerberg, l’OL a une mission bien claire contre Brann. Assurer la qualification à deux journées de la fin et valider sa première place du groupe.

À Bergen, il n’y en a que pour Ada Hegerberg. De retour à la maison, l’attaquante de l’OL attire logiquement les regards et fait la Une de la presse locale ce jeudi à quelques heures du match face à Brann (18h45). Attraction du jour en Norvège, la Lyonnaise n’est pas pour autant venue en touriste. Malgré la ferveur autour de son retour au pays et du duel avec sa sœur Andrine, Ada Hegerberg n’oublie pas l’objectif que se sont fixées les Fenottes en posant le pied sur le sol norvégien : finir en beauté cette première partie de saison et partir l’esprit léger pendant les quelques jours de vacances qui suivront cette rencontre de Ligue des champions.

Pouvoir faire tourner en janvier

Auteur d’un sans-faute depuis le début de la saison, l’OL a la possibilité de signer un 16 sur 16 ce jeudi soir sur la pelouse synthétique de très petit stade de l'Åsane Arena. Plus que ce sans-faute qui en dira beaucoup sur la domination lyonnaise et cette "montée en puissance" décrite par Hegerberg, les joueuses lyonnaises ont la possibilité d’aborder janvier 2024 avec un peu moins de pression. Si elles sont toujours à la recherche de l’excellence, une victoire contre Brann validerait la qualification pour les quarts de finale de cette Ligue des champions ainsi que la première place du groupe B. "Une victoire nous assure la qualification et la première place. Le début de saison est parfait, on a coeur de finir cette année en beauté, a rappelé la coach. On a la volonté de partir en vacances l'esprit tranquille et avec le sentiment du devoir accompli."

À la vue du calendrier qui attend la formation lyonnaise pour sa reprise, Sonia Bompastor ne dira certainement pas non à un peu de turnover contre St-Pölten (25 janvier) et le Slavia Prague (31 janvier) avec cette qualification précoce.