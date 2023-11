Si elle porte les couleurs de l'OL depuis 2014, Ada Hegerberg n'a pas encore prolongé son contrat. Celui-ci court jusqu'au terme de la saison actuelle.

Double buteuse face à Guingamp (1-5) dimanche, Ada Hegerberg a franchi un cap symbolique en inscrivant son 250e but avec l’OL. Avec six buts inscrits en sept matchs, la Norvégienne retrouve ses standards statistiques au fil des semaines. Pourtant, celle qui porte les couleurs les couleurs lyonnaises depuis 2014 n'a pas encore prolongé son contrat dans le Rhône alors que celui-ci s'arrêtera en juin prochain à l'issue de la saison.

Les négociations n'avancent pas

Ada Hegerberg s'est exprimée mercredi dans les colonnes du média norvégien Vgsporten. Elle a alors laissé planer le doute quant à son futur : "Il n'y a aucun progrès dans les négociations. Mes agents font du bon travail. Nous verrons. Ce sera passionnant de voir ce que l'avenir nous réserve. Je suis ouvert à la plupart des choses, je vais être honnête."

Malgré un éventuel départ, l'avant-centre norvégienne ne compte pas tirer un trait sur l'exercice actuel. "Mon objectif est Lyon et de réussir avec la Norvège. Je suis bien placé et j'ai de grands projets ici pour cette saison", a-t-elle indiqué dans l'entretien. Pour l'instant, Ada Hegerberg et les Fenottes comptent douze victoires en autant de rencontres cette saison, toutes compétitions confondues et en comptant le Trophée des championnes.