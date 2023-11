Remplaçante au coup d’envoi contre Guingamp, Ada Hegerberg s’est illustrée après la pause avec un doublé (1-5). Ces deux buts permettent à la Norvégienne de franchir la barre des 250 buts avec l’OL.

On l’avait laissée mercredi soir sur un certain manque de réalisme devant le but face à St-Pölten (2-0). Finalement, l’instinct de la buteuse est rapidement revenu chez Ada Hegerberg sur la pelouse de Guingamp dimanche soir. Reposée par Sonia Bompastor au coup d’envoi, l’attaquante de l’OL a profité de l’avance de deux buts à la pause (1-3) pour entrer en jeu dès la 46e minute et participer au nouveau festival offensif lyonnais en terres bretonnes. Ayant mis fin aux espoirs de Guingamp à la 70e minute de jeu, Hegerberg a enfoncé le clou dans le temps additionnel pour offrir une neuvième victoire en neuf matchs à l’OL dans ce championnat (1-5).

Avec six buts inscrits en sept matchs joués, Ada Hegerberg retrouve ses standards statistiques au fil des semaines et a passé un cap symbolique dimanche soir en Bretagne. En trouvant la faille en toute fin de match pour son doublé, la Norvégienne a inscrit son 250e but avec l’OL. Toujours derrière Eugénie Le Sommer et ses 296 réalisations, Hegerberg a dans le détail marqué 164 buts en championnat, 30 en Coupe de France et 56 en Ligue des champions, compétition dans laquelle elle est encore et toujours la référence.