OL, Grosso, Tolisso, Lacazette… votre avis nous intéresse

Ce lundi, à partir 19h, votre émission de "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour. L’équipe de TKYDG décryptera la défaite de l’OL contre Lille et notamment le coaching de Fabio Grosso.

L’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" va malheureusement reprendre ses mauvaises habitudes ce lundi à partir de 19h. Dans ce nouveau numéro de TKYDG, il sera de nouveau question d’une défaite de l’OL après le revers face à Lille dimanche soir (0-2). Dans le premier thème, le focus sera fait sur Fabio Grosso, ses changements avant et pendant le match, Après trois mois, il n’a gagné qu’un match et semble encore et toujours tâtonner. Une question sera centrale ce lundi : l’entraîneur italien est-il l’homme de la situation pour redresser la barre à l’OL ?

À cette question suivra le deuxième thème autour de la course au maintien. La défaite contre Lille n’a pas distancé l’OL, mais l’a empêché de faire une bonne opération comptable alors que la plupart des concurrents s’étaient inclinés. Les Lyonnais auraient même pu revenir à trois points de la 14e place s’ils avaient fait le travail dimanche soir. La deuxième question du jour est donc de se demander qui peut sauver l’OL ? Un changement d’entraîneur ? L’arrivée d’un directeur sportif ? De Juninho ? Laissez-nous vos réactions dans l’espace commentaires dédié en bas de l’article.

Ce sera aussi l’occasion de pour répondre à l’interrogation de savoir s’il faut se délaisser des salaires de Lacazette et Tolisso durant l’hiver ? Les deux joueurs pourraient être amenés à quitter le club dans un souci d’ordre financier avec des touches dans les pays du Golfe. Bonne ou mauvaise idée alors que l’OL se cherche des leaders ?