OL Académie : carton plein pour les équipe féminines

Pendant que les U19 et U17 masculins ont concédé deux nuls (0-0), les équipes féminines de l’OL se sont imposées sur le même score (3-1).

Deux nuls pour les garçons, deux victoires pour les filles dans le même temps. Dimanche, les destins étaient liés au sein de l’OL Académie et ce sont les Fenottes qui s’en sont le mieux sorties avec deux victoires à la clé. En déplacement à Nîmes pour la 8e journée de D3, l’OL n’a pas tremblé dans le Gard et s’est offert une victoire des plus faciles (1-3) dimanche en milieu d’après-midi. Face aux Nîmoises, les Lyonnaises n’ont eu besoin que de 20 minutes pour tuer tout suspense à cette rencontre.

Grâce à un but rapide d’Emma Depailler (5e), la réserve de l’OL a rapidement fait sauter le verrou adverse avant d’enchaîner juste avant le quart d’heure de jeu. Jeanne Chabin a fait le break (13e) avant que Sofia Bekhaled ne corse l’addition à la 21e minute. Nîmes a bien réduit l’écart à la 54e minute, mais il y avait un niveau d’écart avec les coéquipières de Féérine Belhadj. Avec ce succès, la réserve féminine de l’OL remonte au troisième rang, avec une longueur de retard sur Toulouse et l’AS Cannes.

Les U19 joueront une finale le 10 décembre

Chez les U19, la première place est toujours la propriété lyonnaise, mais il faudra attendre la dernière journée pour valider définitivement une présence directe dans le Tour Élite. Bien que vainqueur du FC Fleury 91 (3-1) à Meyzieu dimanche, l’OL ne compte qu’un point d’avance sur Dijon, facile vainqueur de Strasbourg (8-1). Tout se jouera donc en déplacement le 10 décembre prochain. L’OL ira à Metz, bon dernier avec un point, tandis que les Bourguignonnes iront à Fleury.

Pour se défaire des Franciliennes, les Lyonnaises ont attendu les 20 dernières minutes afin de prendre le large. Ambre Ouazar avait bien ouvert le score à la 18e mais Farah Rousseau avait réduit l’écart un quart d’heure après (32e). Finalement, Liana Joseph a remis l’OL devant à la 69e minute avant qu’Inès Saadallah ne valide la victoire au bout du temps réglementaire.