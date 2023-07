OL - Mercato : vague de premiers contrats pros chez les Fenottes

En plus de recruter des joueuses expérimentées, l’OL s’attache à miser sur ses jeunes de centre de formation. Ce vendredi, le club lyonnais a annoncé six premiers contrats professionnels chez les Fenottes dont Alice Marques.

L’OL recherche de l’expérience avec Kadidiatou Diani mais n’en oublie pas pour autant sa jeunesse. Le centre de formation des féminines ayant reçu pour la première fois l’agrément de la FFF, le club lyonnais cherche à mettre en avant ses jeunes talents. Dans l’effectif actuel de Sonia Bompastor, elles sont déjà nombreuses à avoir fait leurs gammes à Meyzieu avant de connaitre le groupe professionnel. De Delphine Cascarino à Selma Bacha en passant par Inès Benyahia, le pont n’est pas coupé avec l’Académie malgré le statut de l’un des meilleures équipes du monde.

Six premiers contrats pros signés

À partir de la saison prochaine, elles seront six nouvelles Fenottes à avoir signé un premier contrat professionnel avec l’OL. Comme indiqué par Olympique-et-Lyonnais en avril dernier, une vague de signature a eu lieu dans la section féminine avec pas moins de six contrats professionnels. Aperçues à de nombreuses reprises aux entraînements la saison dernière, Alice Marques, Féérine Belhadj et Maeline Mendy ont convaincu Sonia Bompastor et son staff de leur offrir un premier contrat à l’OL.

Les deux premières ont signé jusqu’en 2025 tandis que la milieu a signé pour une saison de plus (2026). À ces trois jeunes Fenottes déjà intégrées au groupe pro, l’OL a verrouillé Liana Joseph, véritable machine à marquer, jusqu’en 2026 tout comme Wassa Sangaré et Julie Swierot.