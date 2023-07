Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Capitaine émérite de l’OL la saison dernière, Alexandre Lacazette espère vivre un nouvel exercice bien plus réussi collectivement. S’il croît dans le projet Textor, l’attaquant veut voir si les actes se joignent aux paroles.

Il est revenu sourire aux lèvres et il n’a pas mis longtemps à retrouver ses bonnes habitudes avec Corentin Tolisso. Pour le premier jour de reprise à l’OL, Alexandre Lacazette a rapidement repris ses marques à Décines et souhaité la bienvenue au petit nouveau qu’est Skelly Alvero. Après un bon mois de repos, le capitaine lyonnais est de nouveau prêt à en découdre avec cette fois-ci une issue bien plus heureuse collectivement. Avec 27 buts la saison dernière, Lacazette a masqué en partie les difficultés lyonnaises et réussi son retour individuellement.

"Le discours est plaisant"

Mais, il en attend désormais plus et espère que le projet de John Textor permettra à l’OL de retrouver ses lettres de noblesse. À l’image des supporters avec les déclarations des joueurs et autres dirigeants depuis plusieurs années, le numéro 10 lyonnais ne veut pas de belles paroles dénudées d’actes. "Le discours de John Textor est plaisant, car il a envie de mettre Lyon en haut de l’affiche, a avoué Lacazette à Planète Lyon. Malgré tout, on se pose beaucoup de questions sur le futur. Ce qui est normal, parce que l'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, j’attends juste de voir comment se passera le début de saison. Bref, le discours est bien, après, j'attends de voir la réalité."

La réalité actuelle est que l’OL veut avant tout la jouer malin et cible des profils précis. La solution miracle pour retrouver les sommets ? Seuls les mois à venir le diront.