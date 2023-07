OL : Caçapa matérialise le projet Textor

Nommé coach intérimaire de Botafogo à la surprise générale, Claudio Caçapa a remporté son premier match dimanche. Avant de revenir à l’OL dans les prochaines semaines, le Brésilien matérialise le projet de John Textor et cette centralisation des ressources.

Il fait "partie des élus" désormais. C’est par ces mots que John Textor a tenu à féliciter Claudio Caçapa pour sa première sur le banc de Botafogo et une première victoire (2-0) en poche. Nommé coach intérimaire du club brésilien samedi, l’ancien défenseur n’a pas eu le temps de tergiverser avec un derby de Rio dès le lendemain. Au Brésil pour passer ses vacances avant un retour à Lyon pour la reprise le 6 juillet, Claudio Caçapa a rapidement été sur le pied d’œuvre et a dû repousser son billet retour entre Rhône et Saône.

En l’espace de vingt-quatre heures, il est devenu la représentation même de ce qu’a intégré l’OL en étant racheté par Eagle Football. Bien plus que Jeffinho. En piochant au sein même du groupe Eagle, John Textor a donné un peu plus de poids à la centralisation des ressources physiques et économiques. L’expérience reste au stade de l’essai, mais montre qu’elle pourrait être tentée plus d’une fois.

Blanc perd un de ses adjoints à une semaine de la reprise

C’est forcément surprenant, d’autant plus de façon si intérimaire, car peu commun dans le monde du foot, même si l’émergence des structures multiclubs pourrait bien favoriser ces procédés. Comme parachuté, Claudio Caçapa va revenir dans les prochaines semaines à l’OL comme si de rien n’était, alors que la préparation estivale a déjà commencé. Le vécu au sein du club lyonnais de l’ancien défenseur et capitaine ne posera forcément pas de problèmes de (ré)intégration, néanmoins, ce procédé n’est pas sans conséquence.

À une semaine de la reprise, Laurent Blanc se retrouve orphelin de l’un de ses adjoints, après avoir déjà vu Ludovic Giuly prendre la poudre d’escampette à la fin du dernier exercice. L’atmosphère autour du groupe lyonnais est déjà assez floue entre DNCG et recrutement qu’une nouvelle pierre vient de nouveau s’ajouter dans les chaussures rhodaniennes.

Caçapa a une jolie réputation au Brésil

Elle reste minime, car d’un point de vue personnel, Claudio Caçapa goûte ce qu’il recherche depuis plusieurs mois, voire plusieurs années : être le coach principal d’une équipe. Au Brésil, il jouit d’ailleurs d’une belle réputation. "Il a été le sélectionneur des U15 brésiliens avec notamment Vinicius en son sein. Son rôle au sein de la Fédération et de la formation brésilienne avait été salué, même si ça s’était mal terminé, entre échec sportif et réorganisation structurelle, nous a confié le journaliste brésilien Ricardo Lucas. À Botafogo, il va retrouver des joueurs qu’il a connus à Lyon donc ça va forcément l’aider." Avec Marçal et Rafael dans l’effectif carioca, Caçapa n’aura pas de problème d’acclimatation. Les trois hommes s’apprécient et l’entraîneur avait d’ailleurs assisté à la signature de Marçal l’été dernier.

Ce n’est que temporaire, mais il n’y a qu’à voir sa joie au moment du coup de sifflet final pour comprendre que le succès de Botafogo contre Vasco da Gama avait une saveur différente des intérims sur le banc de l’OL à la place de Peter Bosz. Titulaire de tous les diplômes nécessaires pour entraîner au haut niveau, Claudio Caçapa rêve d’un statut de numéro 1. Et si l’intérim se transformait en CDD pour le Brésilien ? Chez les suiveurs brésiliens, on n'écarte pas ce scénario, même si la priorité de Botafogo reste Bruno Lage, ancien coach de Wolverhampton. Quoi qu'il en soit, voir Caçapa gagner avec le club brésilien est déjà une victoire pour John Textor. L'OL vit lui un épisode concret de cette nouvelle ère. Une politique où la synergie n'est pas forcément synonyme de choix réfléchis sur le long terme.