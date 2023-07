Parmi les favoris, l’équipe de France Espoirs a été sortie dès les quarts de finale de l’Euro U21 (1-3). Une vraie déception pour Maxence Caqueret qui a joué son dernier match en Bleuets.

Les maux, toujours les mêmes maux. Quand bien même, ils assuraient ne pas vouloir reproduire les erreurs passées, les joueurs de l’équipe de France Espoirs ont une nouvelle fois déçus. Dimanche soir, les Bleuets ont mordu la poussière en quarts de finale de l’Euro U21 face à l’Ukraine (3-1). Érigée comme l’une des nations favorites du tournoi grâce notamment à une armada offensive, la France est retombée dans ses travers.

Celle d’une formation aux individualités et non au collectif lui permettant d’aller accrocher un premier titre européen depuis 1988. "Une énorme déception, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour gagner ce match, a regretté Maxence Caqueret sur beIN Sports. On avait ce match entre nos mains. On fait quelques erreurs qui leur ont permis de passer devant nous. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour marquer ce but."

Inefficace devant, en perdition derrière

En ouvrant le score par Rayan Cherki, les Bleuets avaient pourtant fait le plus dur. Mais, en plus d’une inefficacité offensive, les Français ont été punis par des inattentions défensives. L’Ukraine n’a pas forcément dominé les débats, elle a juste profité des offrandes françaises pour s’offrir une place dans le dernier carré. "Il y a eu des mauvaises choses de notre côté. On avait plus d'occasions qu'eux, mais on a pêché dans le domaine de la finition. On le voit dans le résultat. On ne peut qu'être déçu, a poursuivi le capitaine français. On a fauté. Il faut prendre nos responsabilités."

Maxence Caqueret n’aura pas forcément à les prendre. Cette élimination a sonné comme son dernier match avec les Bleuets, lui qui a déjà 23 ans au compteur…