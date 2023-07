Maxence Caqueret lors de France – Italie à l’Euro Espoirs (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)

Titulaire lors des 3 premiers matchs de l'Euro, Maxence Caqueret est le capitaine de cette équipe de France qui tentera de rejoindre les demi-finales ce dimanche.

Sylvain Ripoll a pratiqué un turn-over important lors des trois rencontres de la phase de poule de l'Euro. Seuls trois joueurs ont débuté toutes ces affiches, le gardien, Lucas Chevalier, ainsi que les deux Lyonnais, Castello Lukeba et Maxence Caqueret. Dans un championnat aussi resserré que ce tournoi européen, ce n'est pas anodin. Cela montre la confiance et l'importance que leur voue le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs.

Il compte parmi les plus expérimentés

Pour le milieu de terrain de l'OL, c'est aussi que le capitanat lui va bien, un statut qu'il avait déjà avant la compétition, le partageant avec d'autres, mais qu'il a confisqué désormais. Une forme de logique également pour celui qui fait partie des garçons les plus expérimentés du groupe (23 ans, plus de 100 matchs de Ligue 1) et qui a intégré la sélection en septembre 2020.

Trois ans donc que Caqueret côtoie les Bleuets, pour un total de 23 capes et 4 buts. Depuis 2021, il a pris une autre dimension avec cette formation, étant titulaire à 14 reprises sur ses 16 dernières affiches. Il vient d'ailleurs d'enchaîner 5 titularisations de suite, manquant seulement le rassemblement du mois de mars pour une blessure.

Ses derniers moments avec les Espoirs

Il sera à nouveau aligné ce dimanche au cœur du jeu lors du quart de finale de l'Euro face à l'Ukraine (21 heures). Autour de lui, possiblement ses trois camarades rhodaniens, Castello Lukeba, Rayan Cherki et Bradley Barcola. Si ces trois-là auront encore le loisir de vivre un telle échéance avec les Espoirs, ce ne sera pas le cas de leur compère, qui devra ensuite laisser sa place à la génération 2001.

Ayant déjà vécu un quart de finale d'Euro, et la désillusion en 2021 face aux Pays-Bas, Caqueret a envie de terminer par une bonne, et donc un titre, avec ses coéquipiers et amis, mais la route est encore longue. Il pourra ensuite envisager la poursuite de sa progression, lui qui est passé par toutes les catégories d'âge avec la France.