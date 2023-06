OL - Espoirs : Caqueret a cet "objectif de connaitre les Bleus"

Maxence Caqueret lors de France – Italie à l’Euro Espoirs (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)

Ce mercredi, l’équipe de France Espoirs affronte la Suisse pour son dernier match de poule à l’Euro. Maxence Caqueret sera une nouvelle fois capitaine et disputera son 80e match avec le maillot français depuis ses débuts en U16.

Ce ne devrait être qu’une formalité, mais attention malgré tout à la mauvaise surprise. Ce mercredi (20h45), l’équipe de France Espoirs affronte la Suisse pour son dernier match de poule à l’Euro. Avec six points en deux matchs, les Bleuets n’ont besoin que d’un nul pour ne pas être dépendant du résultat de l’Italie face à la Norvège. Une mission qui n’est pas des plus impossibles, mais gare au faux-pas. En bon capitaine, Maxence Caqueret devrait de toute façon pousser ses coéquipiers à ne pas se reposer sur leurs lauriers pour ce dernier match.

Le milieu sait que cet Euro U21 est sa dernière occasion de pouvoir remporter un titre avec les Bleuets avant de ne plus être éligible. L’occasion est donc trop belle pour être gâchée, lui qui va disputer son 80e match avec la France depuis ses débuts en U16. "Je ne savais pas que j’avais déjà 79 sélections avec les équipes de jeunes, a-t-il concédé sur le site de la FFF. Il me reste encore quatre matchs maximum avec les Espoirs, donc j’espère bien atteindre les 100 avec ce qui reste mon objectif depuis toujours les A. Il va falloir passer ce cap."

Une dernière occasion avec les Espoirs

À 23 ans, Caqueret fait partie des anciens dans cette sélection des Bleuets et donne l’impression d’être là depuis des années. Cette longévité permet à Sylvain Ripoll de s’appuyer sur l’expérience du Lyonnais, mais dénote aussi une certaine stagnation. Quand Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou même Képhren Thuram, tous passés par les Bleuets en même temps que le natif de Vénissieux, ont réussi à accéder aux A, Maxence Caqueret n’a toujours pas passé ce cap.

Il ne désespère pas pour autant et compte sur sa marge de progression pour un jour goûter aux Bleus et pourquoi pas passer le cap des 100 sélections depuis ses débuts. "J’ai fait toutes les sélections de jeunes depuis les U16, donc j’ai clairement cet objectif et cette ambition de l’équipe de France A pour clore cette belle lignée en Bleus. C’est à moi de progresser pour atteindre ce stade-là." Reste à savoir si cet objectif sera atteignable en restant à l'OL ou s'il faudra mettre les voiles.