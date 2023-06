OL - Aulas : "Le Covid a pesé sur nos résultats"

Présent au premier sommet féminin de l’ECA à Londres, Jean-Michel Aulas n’a pas réussi à délaisser son costume de président. L’ancien patron de l’OL est revenu sur la situation économique du club lyonnais depuis trois ans.

Chasser le naturel, il revient au galop. Il a beau avoir officiellement rendu son costume de président depuis un mois jour pour jour, Jean-Michel Aulas n’arrive pas à se défaire de ce rôle qui a été le sien pendant 36 ans. C’est compréhensible et difficile de lui en vouloir. Même au premier congrès féminin de l’ECA, "JMA" n’a pu s’empêcher de reprendre son rôle de président pour expliquer ses dernières années à la tête de l’OL. Quand le club lyonnais passe ce mercredi son grand oral devant la DNCG, Jean-Michel Aulas est revenu sur les difficultés économiques de ces dernières années.

Comme une vieille habitude est tenace, il n’a pas manqué d’en remettre une couche sur la décision de la LFP au moment du Covid-19. "On a eu pleins de soucis qui ont commencé avec le Covid où la France a été le seul pays d’Europe, dans les nations les plus expérimentées, à arrêter son championnat, a déclaré le membre du Comex de la FFF à Londres. C’était une époque où l'on n’était pas européen puisqu’on était septième. À partir de là, on a eu beaucoup de mal. Paradoxalement, on a joué une demi-finale de Ligue des champions cette même année sans se qualifier pour la suivante et depuis on n’a pas réussi à se stabiliser."

"On est entre deux eaux"

Demi-finaliste de la Ligue des champions lors du Final 8 de l’été 2020, l’OL n’a depuis plus entendu la célèbre musique accompagnant l’entrée des joueurs. Pire, les Lyonnais vont vivre une troisième saison sur les quatre dernières sans la moindre Coupe d’Europe. Une chose inconcevable il y a encore cinq ans et qui plombe forcément les finances du club.

Quand John Textor va présenter un budget à la baisse devant la DNCG, Jean-Michel Aulas tente lui d’expliquer la stratégie de ces dernières saisons avec la vente de plusieurs joueurs. "On est entre deux eaux. D’une part, l’envie de participer au haut niveau en investissant beaucoup, mais aussi des contraintes économiques fortes parce que le Covid a énormément puisé sur nos résultats. Donc, des résultats économiques très déficitaires qui ne nous ont pas permis d’investir comme on aurait pu et souhaité le faire." La crise a finalement eu raison par ricochet du poste de Jean-Michel Aulas, obligé de vendre face aux désistements de Pathé et IDG Capital, fortement touchés par le Covid.