Comme avancé depuis plusieurs semaines, Jérémie Bréchet va prendre en mains les U19 la saison prochaine. Dans le cadre de son BEPF, Jean-François Vulliez va lui débuter sur le banc des U17.

Son désir de laisser la place à Pierre Sage comme directeur du centre de formation cachait bien un autre objectif. Après six années à la tête de l’Académie, Jean-François Vulliez a laissé la direction et se rapproche des terrains. Un choix logique après son admission à la formation du BEPF et l’obligation de prendre en mains une équipe.

Avec le passage d’Amaury Barlet chez les U19 en qualité d’adjoint, la place de coach des U17 étant vacante. Pour sa première comme entraîneur au sein de l’Académie, Vulliez va donc prendre en main la génération 2007 à partir de la saison prochaine avec le duo Munda - Fabre comme adjoints. En charge des U16 la saison dernière, le duo monte d’une catégorie suite à la suppression de l’équipe U16. Cyrille Dolce continue lui avec les U15.

Si Gueïda Fofana a été confirmé depuis quelques semaines comme entraîneur de la réserve pour les deux prochaines saisons, il ne sera plus assisté pas Jérémie Bréchet. Reçu au BEFF, Pierre Chavrondier va seconder Fofana, comme annoncé par Olympique-et-Lyonnais, dans un jeu de chaises musicales. Désirant connaitre une expérience comme numéro 1, Bréchet redescend d’un étage et prend la suite d’Eric Hély chez les U19 avec Barlet comme adjoint donc.