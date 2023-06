Benoit Bastien devant Lovro Majer et Alexandre Lacazette lors d’OL – Rennes (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Avec 64 fautes commises la saison passée, Alexandre Lacazette a été parmi les joueurs de Ligue 1 ayant été les plus sanctionnés. Le capitaine de l’OL est quand même loin derrière Mounaïm El Idrissy et ses 81 fautes.

Y a-t-il eu un manque d’agressivité à l’OL la saison passée ? Nicolas Tagliafico avait appelé ses coéquipiers à redoubler d’efforts pour parvenir à leurs objectifs tandis que Nicolas Puydebois avait clairement vu un manque dans l’état d’esprit il y a quelques semaines. Sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", notre consultant s’était offusqué de voir l’OL terminer comme l’une des équipes les plus fair-play du championnat de France. Un manque de caractère pour le double champion de France. "Une équipe fair-play, ce n’est pas une équipe qui met de l’agressivité pour gagner ses duels. Une équipe qui ne prend pas de cartons, qui ne fait pas de fautes et qui se retrouve 4e au fair-play, c’est qu’il manque quelque chose dans l’agressivité."

64 fautes, mais seulement 3 cartons jaunes

Avec 61 cartons jaunes et quatre cartons rouges, l’OL a plutôt été sage et ce n’est pas forcément un compliment. Alors oui, une équipe peut très bien être propre dans la récupération, mais l’image renvoyée par la formation lyonnaise était loin de ce constat. Du caractère et de l’envie, Alexandre Lacazette n’en a pas manqué, ayant suivi les traces de Tagliafico. Seulement, l’Argentin a réussi à la jouer à l’expérience quand le capitaine lyonnais s’est souvent fait rattraper par la patrouille.

On ne compte plus les fois où le 10 lyonnais a été en grandes discussions avec le corps arbitral pour faire part de son mécontentement sur une de ses interventions jugées illicites. Sur les 35 matchs qu’il a joués sur la saison écoulée, Alexandre Lacazette a été sanctionné à 64 reprises. Moins de deux fois par match, mais suffisant pour se retrouver parmi les joueurs les plus sanctionnés de Ligue 1. Il est dominé par Mounaïm Il Idrissy (81 fautes), Salis Seidu (Clermont, 71) et Batista Mendy (Angers, 67). Malgré tout, Lacazette a réussi le tour de force de ne prendre que 3 jaunes sur l’ensemble de l’exercice.