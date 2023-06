Revenu à l’OL depuis un an, Alexandre Lacazette a parfaitement réussi ce retour à la maison. Les performances individuelles de l’attaquant ont d’ailleurs suscité l’intérêt des clubs saoudiens.

"Les Saoudiens veulent tout. Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo. Ils ont pour stratégie de tout acheter… " Comme lorsqu’il s’était payé le PSG et ses ressources sans limites au moment de sa première apparition entre Rhône et Saône, John Textor n’a pas manqué de pointer du doigt la fièvre acheteuse qui touche le monde du football avec l’Arabie Saoudite. Le patron d’Eagle Football doit lui aussi faire face à ces attaques qui ont de quoi faire tourner la tête des joueurs et entraîneurs depuis quelques semaines. Ce n’est pas vraiment pour plaire à l'Américain, lui qui compte créer une petite galaxie avec sa société de multiclubs.

Malgré la saison en demi-teinte de l’OL, le club lyonnais n’a pas échappé à cette mode saoudienne comme avancé par Textor sur la chaîne YouTube Canal do TF. La question était de savoir qui était le fameux joueur ciblé par l’Arabie Saoudite pour une arrivée cet été. Comme nous l’évoquions lundi, c’est bel et bien Alexandre Lacazette qui était dans le viseur du pays du Golfe. D’après RMC, des émissaires mandatés sont venus prendre la température auprès de l’attaquant lyonnais.

Ils sont forcément repartis déçus puisque Lacazette a montré son désintérêt à l’instant T pour ce type de projet dans un pays exotique. Revenu à l’OL l’été dernier, Alexandre Lacazette a plus que réussi ce retour sur le plan individuel avec 31 buts en 39 matchs. À 32 ans, le capitaine lyonnais est bien plus dans l’optique de pourquoi pas prolonger entre Rhône et Saône et aller chercher Fleury Di Nallo comme meilleur buteur de l’histoire que de mettre les voiles vers un contrat certes bien plus lucratif.