OL : quand le petit Barcola admirait Lacazette

Le duo Barcola – Lacazette / (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Bradley Barcola s'est livré sur sa relation avec Alexandre Lacazette, sur, et en dehors des terrains.

Associés sur le front de l'attaque lyonnaise depuis janvier, Bradley Barcola et Alexandre Lacazette forment un duo qui fonctionne. Les deux joueurs, formés à l'OL, sont les deux grandes satisfactions d'une saison très décevante. À eux seuls, ils ont inscrit près de la moitié des buts de leur équipe. Le jeune Lyonnais de 20 ans a déclaré sa flamme à son capitaine dans les colonnes de L'Équipe. "C'est un honneur, quand j'étais petit, je l'admirais, se rappelle Barcola. J'étais en préformation, j'avais 13 ans, je n'aurais jamais imaginé le côtoyer. Juste jouer avec lui, c'est un truc de fou pour moi. Alors, gagner avec lui, le faire marquer, c'est exceptionnel."

"Il est vraiment très présent auprès de nous"

L'international espoir se souvient d'avoir été intimidé par le retour dans le groupe de l'ancien Gunner. "Quand il est arrivé et que l'on s'est rencontrés, je ne savais pas trop comment me comporter avec lui, c'est vrai, j'étais un peu impressionné", se souvient-il.

Une pression vite retombée grâce à la proximité d'Alexandre Lacazette avec ses jeunes coéquipiers. "Maintenant, cette barrière a été dépassée, on a une relation normale, comme l'auraient deux amis, précise Bradley Barcola à L'Equipe. Et puis, c'est facile avec lui, sur le terrain ou en dehors, il est vraiment très présent auprès de nous, les plus jeunes, il nous aide beaucoup." Une relation qui devrait se poursuivre l'année prochaine, dans le Rhône, pour tenter de qualifier l'OL en Europe.