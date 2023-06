Barcola (OL) : "Je ne vois pas pourquoi je partirai"

Le jeune attaquant de l’OL, Bradley Barcola / (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Interrogé par L'Équipe, Bradley Barcola a fait le point sur ses premiers mois de titulaire à l'OL. Le Gone a aussi évoqué son avenir.

L'éclosion de Bradley Barcola est apparue comme une bouffée d'air frais dans une saison lyonnaise bien terne. Dans la continuité de ses six derniers mois réussis en club, l'ancien joueur des Buers à confirmer lors du premier match de l'Euro Espoir, en marquant face à l'Italie. Une compétition à laquelle il ne pensait pas participer en début d'année. "Il y a quelques mois, je n'aurais jamais dit que je serais ici cet été, titulaire pour le début de cette compétition, a confié Barcola à L'Équipe. C'était impensable pour moi. Ce succès et ce premier but en Espoirs, c'est vraiment une fierté énorme."

"Je suis bien à l'OL"

Titularisé pour la première fois par Laurent Blanc à Ajaccio en janvier dernier, l'ailier lyonnais sait que cette reconnaissance est aussi due aux départs précipités de ses concurrents lors du mercato hivernal. "Je n'avais jamais eu la chance d'être titulaire à l'OL puis d'enchaîner, constate-t-il. J'avais démarré un match avec Peter Bosz, à Marseille, mais ensuite, j'étais retourné sur le banc. Je pense que tous les départs qu'il y a eus cet hiver, notamment Karl Toko-Ekambi, m'ont aidé. Ça m'a permis d'avoir l'opportunité de montrer ce que je savais faire." Une chance que Bradley Barcola a saisie, si fort que son nom est évoqué dans certains grands clubs européens. Le Gone ne semble pas s'en préoccuper. "Il ne faut pas oublier que j'ai juste fait six mois, rappelle le jeune Lyonnais à L'Équipe... Je suis bien à l'OL. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais, je ne vois pas pourquoi je partirais. J'ai besoin de faire une saison pleine que je commence dans la peau d'un titulaire."

Six mois de grande qualité qui ne lui font pas oublier la frustration d'une saison ratée par son club. "On aurait dû au moins aller chercher la qualification en Ligue Europa Conférence. Au final, on n'a rien...", regrette l'international espoir. Un avenir qui pourrait s'inscrire dans le Rhône pour Bradley Barcola qui aura à cœur de qualifier son club formateur pour une coupe d'Europe la saison prochaine.