Karl Toko-Ekambi contre Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Alors que les médias turcs l'annonçaient du côté du Besiktas, de nouveaux clubs semblent s'être positionnés sur Karl Toko-Ekambi.

Ce mardi, le média turc NTV Spor avait informé un intérêt de Besiktas pour Karl Toko-Ekambi. Le BJK aurait même souhaité transmettre une offre de 2,5 millions d'euros à l'OL, pour s'attacher les services de l'ailier. Le troisième de Süper Lig va devoir faire face à des concurrents de taille. Deux autres cadors du championnat turc seraient rentrés dans la danse. Selon RMC Sport, Galatasaray et Fenerbahçe souhaiteraient faire venir le Lyonnais à Istanbul.

Al Shabab aussi intéressé

La côte de Karl Toko-Ekambi ne s'arrête pas aux frontières de la Turquie. Toujours selon RMC, le profil de l'ancien Angevin plairait aussi en Arabie Saoudite. Le club d'Al Shabab, où évolue actuellement Grzegorz Krychowiak, Ever Banega et Santi Mina, aurait d'ores et déjà pris contact avec le joueur de 30 ans. Un contrat de deux ans serait sur la table de l'international camerounais. Des convoitises qui devraient arranger Karl Toko-Ekambi qui ne souhaite pas revenir dans le Rhône. "Je ne pense pas rejouer à Lyon. Je n’espère pas en tout cas", avait-il déclaré en avril dernier. Pressé par la DNCG, les Lyonnais espèrent trouver rapidement un accord pour finaliser cette nouvelle vente.