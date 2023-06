Ligue 1 : OL-Montpellier élu match de la saison ?

Le compte Twitter de la Ligue 1 propose à ses abonnés de voter pour "le match de la saison". L'affiche OL-Montpellier figure parmi les nommés.

Après le "onze de la saison", la "pépite de la saison" et la "recrue de la saison", le compte Twitter de la Ligue 1 propose à ses suiveurs d'élire le plus beau match de l'année.

Comme lors du précédent exercice, les clubs ont inscrit 1067 réalisations, soit une moyenne de 2,81 buts par matchs. Aucune saison n'a été plus prolifique depuis 40 ans. Le championnat a donné lieu à des matchs spectaculaires. Parmi eux, l'affiche OL-Montpellier, de la 34e journée. Menés 1-4 au Parc OL, jusqu'à l'heure de jeu, les Lyonnais se sont imposés 5-4, avec un penalty de Lacazette à la 99e minute. Cette rencontre est évidemment nommée pour la récompense de "match de la saison".

Les autres affiches citées sont moins prolifiques, mais ont marqué cette année de championnat. Monaco-Marseille en est l'exemple, avec le but victorieux de Sead Kolasinac dans les dernières secondes (2-3). Le renversant PSG-Lille (4-3) est aussi sélectionné. Les votants pourront choisir le match du dénouement dans la course à la deuxième place entre Lens et l'OM, remporté par les sangs et or (2-1). Les internautes ont jusqu'à dimanche pour départager ces quatre affiches pour cette récompense honorifique.