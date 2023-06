Alexandre Lacazette est présent dans le onze type fan de la saison de Ligue 1. Une équipe réalisée par les suiveurs du championnat.

Cette semaine, sur ses réseaux sociaux, la LFP a proposé aux suiveurs de la Ligue 1 de désigner le onze type fans de cette saison. Les votants devaient réaliser la meilleure équipe de l'année avec une sélection de joueurs faite par la Ligue. Lopes, Tagliafico, Caqueret ou Lacazette étaient proposés aux internautes. Après des milliers de votes, une équipe type s'est dégagée dans laquelle figure Alexandre Lacazette.

Le deuxième meilleur buteur du championnat est bien entouré par Kylian Mbappé et Lois Openda. Au milieu, on retrouve Valentin Rongier, Seko Fofana et Khéphren Thuram, préférés à Maxence Caqueret. Nuno Mendes a été choisi par les votants au détriment de Nicolás Tagliafico. Brice Samba a récolté le plus de voix pour le poste de gardien.

À l'annonce des nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1, les suiveurs du championnat s'étaient indignés par l'absence d'Alexandre Lacazette. L'attaquant lyonnais a inscrit 27 buts en Ligue 1 cette saison et a su porter son club dans une année délicate. Après un nouveau rassemblement de l'équipe de France sans lui, le guadeloupéen pourra enfin se réjouir d'avoir la reconnaissance qu'il mérite hors de Lyon.