Comme le groupe professionnel, la réserve de Gueïda Fofana reprendra le chemin de l’entraînement le 6 juillet prochain. Un mois et demi de préparation avant de se lancer en National 3 et dans la Premier League International Cup.

La saison 2023-2024 s’annonce chargée pour la réserve de l’OL. Redescendue en National 3, elle va devoir se frotter à une poule Rhône-Alpes peut-être la plus compliquée de l’Hexagone si la FFF ne vient pas à éclater les proximités géographiques. Après avoir mordu la poussière dans la poule Sud en National 2, l’étage inférieur ne sera pas plus une partie de plaisir pour la formation de Gueïda Fofana. En plus de la N3, l’OL a reçu le feu vert pour participer à la Premier League International Cup. Un tournoi amical qui rajoutera quatre matchs supplémentaires entre septembre et décembre, mais qui permettra aux jeunes Lyonnais de se frotter aux catégories équivalentes en Europe.

Plusieurs amicaux au programme cet été

Dix-sept matchs minimum pendant quatre mois qu’il va falloir préparer de la meilleure des façons. Pour la reprise, Gueïda Fofana va incorporer les U19 de la saison dernière comme Mathys De Carvalho ou Lilian Coponat ainsi que la nouvelle recrue Mahamadou Diawara. Ce dernier devrait suppléer numériquement le départ de Noam Bonnet, non conservé à l’issue de son contrat. En vue de la reprise de National 3 le 27 août prochain, la date du retour à l’entraînement a été fixée au 6 juillet, comme pour les hommes de Laurent Blanc.