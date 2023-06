Après l'officialisation de sa signature à l'OL, ce vendredi, Mahamadou Diawara a livré son ressenti sur son arrivée dans le Rhône.

L'OL a présenté Mahamadou Diawara, ce vendredi, quelques heures après l'officialisation de son arrivée dans le Rhône. Formé du côté du PSG, le jeune joueur de 18 ans a choisi de quitter son club formateur pour signer son premier contrat professionnel à Lyon. Le bail du vice-champion de France U19 court désormais jusqu'en 2027. Le milieu de terrain devrait intégrer, dans un premier temps, la réserve de Gueida Fofana, qui disputera la saison prochaine le championnat de National 3 et la Premier League International Cup.

Mahamadou Diawara s'est exprimé pour la première fois sous les couleurs de l'OL. Le néo-Lyonnais a pu transmettre son enthousiasme à l'idée de démarrer cette nouvelle aventure. "Je suis très content de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Ce n'est que du plaisir et que du bonheur. Ce n'est qu'une première étape, mais arriver à un contrat pro, c'est magnifique." L'ancien Parisien s'est montré convaincu par le projet présenté par le club. "L'OL est un très grand club et le projet m'a tout de suite plu. Faire confiance aux jeunes, c'est ancré dans l'ADN de Lyon. C'est un grand club avec des grands supporters." Mahamadou Diawara a découvert les infrastructures de Décines et semble impatient à l'idée de jouer sous ses nouvelles couleurs. "Le stade est magnifique. J'ai hâte !"