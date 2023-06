Reléguée en National 3, la réserve de l’OL va prendre un virage à 180° la saison prochaine. En plus du championnat, les joueurs de Gueïda Fofana disputeront quatre matchs de la Premier League International Cup.

Après Monaco et le PSG, un troisième club français va faire son entrée dans la Premier League International Cup. Relégué en National 3 après avoir fini 14e de son championnat, l’OL a fait le choix d’intégrer cette compétition pour le prochain exercice, comme l’a appris Olympique-et-Lyonnais par Jean-François Vulliez et Vincent Ponsot ce mercredi. "Au mois de janvier, on avait décidé de s’inscrire dans cette compétition créée par la Premier League, nous a confié le directeur du football. On a été retenu pour y participer la saison prochaine."

Quatre matchs en plus du championnat N3

Cette compétition amicale a été créée en 2014 par la Premier League et était composée de 24 clubs la saison passée dont douze anglais. Le PSV a remporté la dernière édition contre Crystal Palace. Cette participation ne veut pas dire pour autant que l’OL va se retirer de National 3 comme a pu le faire Monaco.

Gueïda Fofana et ses joueurs évolueront bien au cinquième échelon du football français et ajouteront simplement quatre dates supplémentaires à leur calendrier. Un mixte de compétition qui sera expérimenté pendant un an et qui poussera ensuite l'OL à prendre une décision la saison prochaine sur l'intérêt ou non de ce double casquette sportive.