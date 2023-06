Karl Toko Ekambi qui célèbre son but avec Cherki et Lukeba (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Bien que son directeur de la cellule de recrutement n'arrive qu'à la fin du mois, l'OL doit déjà penser à son mercato et aux postes à renforcer.

Le marché des transferts français a débuté, ce vendredi à minuit. Après une saison encore décevante, l'OL va chambouler son effectif lors de ce mercato estival. Un besoin de liquidités, des retours de prêt et l'envie de se renforcer à certains postes, les travaux seront rudes à Lyon jusqu'au 1er septembre.

Besoin de vendre

Ce n'est pas un secret, l'OL a besoin de vendre. Pour passer devant la DNCG, Jean-Michel Aulas avait prévu une recette de 70 millions d'euros lors du mercato estival. Certains joueurs de l'effectif, avec une bonne valeur marchande, ont tapé dans l'œil de grands clubs européens. Parmi eux, Castello Lukeba, évidemment. Le défenseur central de 20 ans serait le plus susceptible de quitter le club dans les semaines à venir. En cas d'offre intéressante, l'OL pourrait laisser partir ses joueurs disposant encore d'une belle côte comme Nicolás Tagliafico, Thiago Mendes, Johann Lepenant ou Romain Faivre qui s'est relancé à Lorient.

À l'instar de Cenk Özkacar, les joueurs en prêt pourraient ne pas revenir à Lyon. Indésirables au club Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere, Jeff Reine-Adélaïde, et Youssouf Koné devraient trouver un nouveau point de chute cet été. L'OL souhaiterait vendre afin de baisser sa masse salariale et amortir un peu, l'achat, parfois onéreux, de ces joueurs. Le club s'est déjà séparé de Julian Pollersbeck qui a résilié son contrat mardi. Quant aux jeunes Sanchez, Keita, Ndiaye, Soumaré et Camilo, leur avenir semble aussi incertain entre Rhône et Saône.

Les postes à renforcer

Après ces ventes, l'OL doit donc s'atteler à la restructuration de son effectif. Le départ de Malo Gusto nécessite le recrutement d'un latéral droit afin de concurrencer le très jeune Saël Kumbedi. Si un départ de Castello Lukeba se confirme, les dirigeants lyonnais devront lui trouver un remplaçant. Cité parmi les flops de la saison, le milieu de terrain doit être renforcé.

Laurent Blanc réclamant l'apport d'expérience dans ce secteur, la rumeur de l'arrivée d'Ellyes Skhiri a refait surface ces derniers jours. L'OL devra aussi trouver le pendant de Barcola. Un ailier, rapide, technique et percutant sera recherché par le board lyonnais pour accompagner Lacazette et son passeur attitré. Des profils différents auxquels pourront s'ajouter d'autres joueurs pour compenser des départs plus inopinés.