OL - Mercato : résiliation de contrat pour Pollersbeck

Revenu entre Rhône et Saône après son prêt de six mois à Lorient, Julian Pollersbeck n'est plus un joueur de l'OL. Le club a annoncé ce mardi la résiliation de son contrat d'un commun accord.

Décidément, l'OL a choisi de se débarrasser des contrats de joueurs n'ayant que très peu évolué sous le maillot lyonnais. Après avoir vu le FC Valence lever l'option d'achat présente dans le prêt de Cenk Ozkaçar, le club vient de libérer Julian Pollersbeck. Dans un communiqué publié ce mardi soir, l'OL a annoncé en effet que d'un commun accord, les deux parties ont fait le choix de se séparer dès cet été. "L’Olympique lyonnais informe avoir résilié d'un commun accord le contrat liant le club à son gardien de but Julian Pollersbeck."

11 matchs joués avec l'OL

Le portier allemand, arrivé en 2020 à Lyon, avait encore un an de contrat avec le club rhodanien, mais son avenir ne s'écrivait clairement plus entre Rhône et Saône. Avec Anthony Lopes, Rémy Riou et Kayne Bonnevie pour les trois postes de gardiens plus Mathieu Patouillet qui frappe à la porte après la signature de son premier contrat pro, il y avait clairement trop de monde à ce poste. C'est donc logiquement que Pollersbeck s'est vu montrer le chemin de la sortie. Prêté ces six derniers mois à Lorient, l'Allemand avait avant tout joué les doublures (zéro match) et devrait se relancer dans son pays. Après 11 matchs joués à l'OL, les rumeurs faisaient état d'un intérêt de Magdebourg où il retrouverait son ancien coach à Hambourg.