Mercato : l’OL annonce le départ définitif d’Ozkaçar à Valence

Quelques minutes après que les informations ont fait état d’un transfert définitif à Valence, l’OL a confirmé la nouvelle. Cenk Ozkaçar quitte définitivement le club lyonnais.

C’est désormais officiel, le temps de jeu de Cenk Ozkaçar à l’OL se sera limité à dix minutes de jeu lors d’un match de Coupe de France contre Monaco en 2021. Il n’y aura pas d’autres chances pour le défenseur sous le maillot lyonnais. Ce vendredi, le club rhodanien a confirmé les informations venues d'Espagne avec le départ définitif du Turc vers le FC Valence à compter de cet été. Prêté pendant douze mois contre 500 000 euros, le club espagnol a décidé de rajouter cinq millions d’euros pour faire d’Ozkaçar, qui a connu ses débuts internationaux avec la sélection cette saison, un élément de sa défense la saison prochaine.

Plus-value de quatre millions d'euros

Arrivé en 2020 à l’OL contre un chèque de 1,5 million d’euros, Cenk Ozkaçar n’a jamais eu sa chance entre Rhône et Saône. Malgré son physique imposant et une patte gauche, il a surtout souffert de l’éclosion de Castello Lukeba au même poste. Il n’a pu surfer sur son prêt concluant à Louvain la saison dernière, réalisant une préparation estivale plus que moyenne avec l’OL. Heureusement pour lui, les 21 matchs disputés avec Valence ont fini de convaincre le club valencian de miser sur lui. Pour l’OL, c’est une belle plus-value pour un joueur n’ayant pas joué en professionnels.