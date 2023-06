OL - Mercato : Ozkaçar vers un transfert définitif à Valence

Prêté cette saison par l’OL à Valence, Cenk Ozkaçar a profité de la seconde partie de saison pour s’imposer. Le club espagnol devrait lever l’option d’achat de 5 millions d’euros pour le défenseur turc.

C’est ce qui s’appelle réussir une belle plus value sur un indésirable. Avec seulement onze minutes joués avec l’OL depuis son arrivée en 2020, Cenk Ozkaçar n’a pas forcément eu sa chance dans le club lyonnais. Arrivé l’étiquette d’un jeune défenseur à polir, le Turc a d’abord pris la mesure en réserve avant d’effectuer ses débuts en professionnels un soir de Coupe de France. Son seul match à ce jour et très certainement dans sa carrière. Après un prêt concluant à Louvain la saison dernière, Cenk Ozkaçar n’avait pas convaincu Peter Bosz de lui offrir une place dans la rotation et avait été prêté avec option d’achat à Valence.

Comme en Belgique, l’international turc a réussi à s’imposer en Liga malgré des débuts compliqués. Remplaçant à son arrivée et pendant presque six mois, Ozkaçar a profité des blessures des uns et des autres pour s’imposer dans la défense espagnole. Avec un maintien qui s’est décidé jusqu’au bout en Liga, Valence n’avait pas encore pris de décision concernant le défenseur lyonnais. Mais comme entendu ces derniers temps, le club espagnol va bien payer les 5 millions d’euros d’option présents dans le prêt, comme croit le savoir AS. Acheté 1,5 million d’euros, Cenk Ozkaçar va donc représenter une jolie plus value pour l’OL, en n’ayant porté qu’une fois le maillot du club rhodanien.