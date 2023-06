Samedi, le mercato estival ouvre officiellement ses portes. À l’OL, les chantiers sont nombreux, entre renforts d’expérience, retour de prêts à gérer et surtout attractivité des jeunes pousses.

La saison s’est à peine refermée qu’on a l’impression qu’elle a déjà pris un nouveau départ. C’est un peu la magie du football : ça ne s’arrête jamais et il y a de quoi devenir boulimique de ce ballon rond, telle une drogue. Comme ces substances, le football et plus particulièrement l’OL fait vivre des émotions telles les montagnes russes. Le bonheur de vivre un retournement de situation contre Montpellier ou l’hommage à Jean-Michel Aulas au désespoir d’une défaite finale à Nice ou du rendez-vous manqué à Nantes en Coupe de France. Avec l’OL, il ne faut pas être cardiaque et ce n’est pas nouveau. L’exercice 2023-2024 dérogera-t-il à la règle ? Il faudra attendre un an pour le savoir, mais ce nouveau chapitre est le premier d’une nouvelle ère, celle de John Textor.

Les attentes sont forcément grandes avec l’arrivée de l’Américain à la tête du club. Comme tout nouveau dans un nouveau cercle, Textor souhaite impressionner et son ADN américain l’ont forcément poussé à promettre une certaine activité dans le mercato estival. Pas de grandes annonces avec des joueurs intouchables, mais la promesse de se montrer actif. Après la saison qu’ils viennent de vivre, les supporters lyonnais ont forcément besoin d’être rassurés. En bon communicant, Textor sait manier cet art, mais c’est bien sur le "terrain" qu’il est attendu. Pour le moment, les annonces d’un nouveau patron du recrutement (Matthieu Louis-Jean) ou de son successeur en qualité de directeur général se font toujours attendre. Pour le DG, ce n’est à l’heure actuelle pas la priorité.

L'OL victime du succès de son Académie

Même si la gouvernance peut s’avérer floue, le redressement sportif passera par le recrutement. Le mercato estival ouvre officiellement ses portes samedi, sans que des renforts ou même des noms ne soient vraiment sortis. De quoi s’inquiéter ? La saison dernière, l’OL avait pris le taureau par les cornes (Lacazette, Tolisso, Lepenant) et le résultat n’a pas réellement été à la hauteur. Cet été, les recrues ne devraient pas affluer très rapidement. Il faut que l’organigramme soit déjà en place pour que tout soit validé. Surtout, sans Europe, comment réussir à attirer ces fameux joueurs d’expérience souhaités par Laurent Blanc ? Ce dernier n’a pas manqué de répéter ses envies au moment de renfermer la saison au Parc OL. Le secteur défensif devrait subir quelques retouches avec les départs de Gusto et Boateng.

Le profil d’un latéral droit a été ciblé et avancé par l’entraîneur lyonnais en conférence de presse, tout comme celui d’un défenseur central. Seulement, un renfort ou plusieurs ? Textor, à l’image de sa communication hasardeuse, ne savait pas si ce recrutement défensif se limiterait à un, deux ou même plusieurs. Pourquoi ? Car l’OL a de grandes chances de se faire attaquer. Les dernières rumeurs font état d’un intérêt de Chelsea pour Castello Lukeba. Si ce ne sont pas les Blues, un autre grand club devrait venir frapper à la porte pour le jeune Lyonnais. L’Euro Espoirs qui se joue dans une semaine pourrait bien lui offrir une nouvelle vitrine, continentale cette fois-ci.

Calme plat au niveau des arrivées

L’OL jouera-t-il le même jeu qu’avec Malo Gusto et succombera aux euros des grandes puissances ? Le cœur dirait non, la raison dira forcément oui quand le passage à la DNCG est prévu pour le 22 juin et que des ventes pour 70M€ avaient été planifiées par la direction Aulas. Textor promet que l’OL n’a pas besoin d’aller si haut. Mais on connait le passif lyonnais et la stratégie de la nouvelle direction reste sur du trading. Avec les jeunes pousses lyonnaises comme Lukeba, Cherki ou Barcola, elle aura (malheureusement) de quoi faire.

Seulement, vendre ce qui fait la fierté des supporters dès ses premiers mois, John Textor ferait de bonnes affaires économiques, mais pas forcément populaires. À l’instant T, malgré les velléités de Laurent Blanc, c’est bien dans la case départs que les mouvements devraient se faire le plus sentir. D’abord avec l’intérêt pour les jeunes, mais aussi avec les nombreux retours de prêts. Au nombre de 12, ils représentent la mauvaise gestion de ces dernières années avec des joueurs en fin de contrat dans un an et sans valeur marchande (Toko-Ekambi, Reine-Adelaïde, Pollersbeck, Koné) et des jeunes pour qui l’avenir semble bouché entre Rhône et Saône (Sanchez, Keita, Soumaré). Acheté définitivement par Valence ce vendredi, Cenk Ozkaçar a lancé les hostilités. Reste le cas Romain Faivre.

Relancé à Lorient, le joueur offensif (24 ans) représente encore une possibilité de renforcer le secteur lyonnais pour la saison prochaine. Laurent Blanc souhaitait déjà le garder durant l’hiver, mais le mal-être du joueur avait eu raison du prêt en Bretagne. Peut-il s’offrir une seconde chance durant l’été ? Nicolas Puydebois estime qu’il "est aujourd’hui le seul joueur de retour de prêt à pouvoir postuler". Seulement, l’odeur de l’argent pourrait bien pousser à reconsidérer la place de l’ancien Brestois. Avec les intérêts de club anglais, l’OL pourrait bien toucher un joli chèque. Avec un joueur acheté 18 millions d’euros à l’hiver 2022, le club lyonnais pourrait bien limiter la casse économique. Car, cela reste le nerf de la guerre entre Rhône et Saône, même avec John Textor.