Mercato : Troyes confirme le retour de Reine-Adelaïde à l’OL

Prêté sans option d’achat, Jeff Reine-Adelaïde n’aura fait que six mois à Troyes. L’ESTAC a annoncé le retour du milieu à l’OL.

Six petits mois et l’heure du retour a sonné pour Jeff Reine-Adelaïde. À la recherche de temps de jeu durant la seconde partie de saison, le milieu de terrain avait demandé son départ à Laurent Blanc. Un temps annoncé au FC Séville avant que l’affaire ne capote à cause de la visite médicale, Reine-Adelaïde avait finalement atterri à Troyes.

En l’espace de quelques jours, il est passé du futur vainqueur de la Ligue Europa à un futur relégué avec l’ESTAC. Il faut dire que l’ancien international Espoir n’a pas franchement apporté sa pierre à l’édifice pour aider le club troyen dans son objectif du maintien. Avec seulement six matchs joués, ce prêt n’a pas été une réussite ni pour le joueur ni pour Troyes.

Quel avenir à l'OL ?

C’est donc fort logiquement que le futur pensionnaire de Ligue 2 a indiqué ce jeudi le retour de Jeff Reine-Adelaïde à l’OL. "En prêts lors de l’exercice 2022-2023, cinq Troyens sont en fin de contrat à l’ESTAC. Rony Lopes, Jeff Reine-Adélaïde, Mateusz Lis, Ndiaga Papa Yade et Lucien Agoumé retournent dans leurs clubs respectifs après un an passé en Bleu et Blanc. L’ensemble du club les remercie pour leur contribution et leur souhaite beaucoup de réussite pour la suite de leur carrière."

Avec un joueur en fin de contrat en juin 2024, l’OL risque de se retrouver bloqué durant l’été. Difficile de lui trouver un point de chute si ce n’est en le bradant. Et de l’autre côté, le club pourrait se retrouver à payer encore un an un joueur qui ne jouera pratiquement pas de la saison avant de partir libre… Acheté 22 millions d’euros, Jeff Reine-Adelaïde a tout d’un flop industriel même si ses deux ruptures des ligaments n’ont pas aidé à confirmer les espoirs aperçus à Angers.