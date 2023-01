OL - Mercato : Jeff Reine-Adelaïde ne rebondira pas à Séville

Parti lundi à Séville, Jeff Reine-Adelaïde ne rejoindra finalement pas le FC Séville. Le club espagnol a fait marche arrière, estimant le milieu être en manque de rythme. Un coup dur pour le joueur et l’OL.

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. L’opération destockage annoncée dans la matinée attendra encore un peu et ne devrait finalement pas concerner Jeff Reine-Adelaïde. Tout était pourtant bouclé entre le joueur, le FC Séville et l’OL concernant les modalités de l’arrivée du milieu de terrain. Ce dernier était d’ailleurs arrivé dans la cité andalouse lundi soir afin de passer sa visite médical ce mardi. Elle a bien eu lieu et a été passée sans encombre par Reine-Adelaïde, aucun souci n’ayant été détecté malgré ses deux ruptures des ligaments. Oui mais voilà, il ne rejoindra pas le club espagnol malgré les propos de Jorge Sampaoli quelques heures plus tôt en conférence de presse.

Quelle suite désormais pour Reine-Adelaïde ?

Comme avancé par L’Equipe, le milieu de terrain lyonnais a vu le FC Séville faire marche arrière après la visite médicale. En cause ? Un manque de rythme lors des tests physiques et une remise à niveau qui aurait pris trop de temps pour être complètement opérationnel. C’est un vrai coup dur pour le joueur qui avait à coeur de se relancer en Andalousie avec la perspective de poursuivre d’étirer l’aventure au delà de l’été. Finalement, Jeff Reine-Adelaïde va revenir à Lyon avec un avenir incertain. Une porte de sortie lui sera encore cherchée dans les derniers jours du mercato mais qui tentera de se lancer sur le dossier suite aux réticences remontées par le FC Séville ?