A une semaine de la fin du mercato hivernal, l’OL a lancé les grandes manoeuvres pour se séparer des joueurs indésirables. Parti à Séville, Jeff Reine-Adelaïde sera le premier d’une liste qui le club voudrait longue.

Il n’y a pas que dans les grandes enseignes que ce sont les soldes. A l’OL aussi, c’est l’opération "grand déstockage" dans cette fin de mois de janvier. En annonçant très clairement que des joueurs étaient malheureux à Lyon, Laurent Blanc a quelque peu enclenché le bouton d’une vague de départs obligatoires auprès de ses dirigeants. Le coup de pression de Mohamed El Arouch n’a fait que rajouter un peu plus de pression aux décideurs lyonnais afin de trouver des portes de sortie. Dire que le jeune milieu a été la pièce qui manquait à la machine à départ serait osée mais force est de constater que tout s’accélère depuis. Dans un effectif à bout de souffle, Blanc veut du sang neuf tandis que les supporters espèrent retrouver des joueurs qui mouillent le maillot.

Il faudra pour ça des arrivées et à une semaine de la fin du mercato, c’est avant tout le calme plat. Mais dans le sens des sorties, il y a du monde qui se bouscule au portillon pour prendre la poudre d’escampette. Entre Romain Faivre, Karl Toko-Ekambi, Thiago Mendes ou encore Jeff Reine-Adelaïde, la dernière semaine du mercato s’annonce chargée et JRA est le premier à lancer cette opération. Il n’était pas forcément le premier à se voir montrer la porte de sortie mais ses 20 minutes sur les trois derniers matchs de Ligue 1 l’ont certainement poussé à revoir sa position. L’intérêt du FC Séville est donc tombé au bon moment.

Le prêt, un pansement plus qu’une solution

Arrivé dans la ville andalouse lundi soir, le milieu doit s’engager ce mardi pour les six prochains mois avec une option d’achat (12M€) intégrée. En Andalousie, Reine-Adelaïde va tenter de se relancer et convaincre le club espagnol de lever son option à l’issue de la saison. Une solution de rapidité afin de se débarrasser d’un joueur qui n’avait certes pas d’envie d’ailleurs mais qui n’arrivait pas à retrouver son niveau. Et c’est peut-être là la limite de cet enthousiasme de voir l’OL être en passe de se délester de certains joueurs dit "malheureux".

A l’heure actuelle, toutes les solutions envisagées sont avant tout des prêts. Le club lyonnais souhaiterait des transferts secs pour Romain Faivre et Karl Toko-Ekambi mais toutes les propositions ne débouchent que sur du temporaire. Pour l’attaquant camerounais, Rennes est disposé à l’accueillir et un prêt payant mais sans option serait à l’étude. Une solution à très court terme pour tenter de calmer la pression mise par les supporters et surtout envoyer loin de Décines les mauvaises ondes qui viennent polluer l’effectif depuis des mois. Le seul transfert qui s'annonce est finalement pour un joueur dont la vente n'était pas forcément programmée dans l'immédiat avec Malo Gusto. Reste encore à se mettre d'accord avec Chelsea.

Reine-Adelaïde le premier d'une longue liste ?

Seulement, ce pansement n’est pas viable. Si la tendance d’une absence d’option d’achat se confirme pour Karl Toko-Ekambi, l’attaquant sera de retour dans six mois. Avec une situation contractuelle qui sera exactement la même que celles d’Houssem Aouar et Moussa Dembélé dont le club cherche à se débarrasser cet hiver sans succès et qui sont devenus des boulets financiers.

En juin, Toko-Ekambi n'aura plus qu'un an de contrat avec un salaire confortable et ne sera peut-être pas disposé à plier bagage durant l’été 2023 comme on pu le faire ses deux partenaires il y a six mois. L’OL tente de faire le ménage et c’est une bonne chose. Mais la situation d’urgence avec cette fin de mercato pousse le club à aller au plus pressé. Seulement, ce n’est très certainement pas le meilleur situation.