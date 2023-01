OL : Laurent Blanc parle de João Gomes et du mercato lyonnais

Laurent Blanc a évoqué, ce vendredi, l'actualité du mercato lyonnais. Il faut s'attendre à des changements, dans un sens comme dans un autre.

Une préparation reléguée avec le mercato

"Oui trop mais ce sont tous les clubs qui sont soumis à ça. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes et ça nous intéresse nous aussi mais pas plus qu’un autre club. Il faut faire avec mais là où il faut faire attention est de ne pas négliger la préparation du match contre Chambéry. C’est difficile et délicat parce que si vous prenez les médias, il y a beaucoup de choses qui sont dites, pas toujours vraies, mais il y a beaucoup de mouvements."

Sa politique sur les joueurs sur le départ

"Je ne vais pas être très précis parce que je ne peux pas l’être mais il se passe à Lyon ce qu’il se passe dans d’autres clubs. Qui dit mercato, dit améliorer le groupe et dans un autre sens, il y a souvent des joueurs qui sont prêtés, qui sont transférés même s’il n’y a en pas beaucoup. C’est le classique d’un mercato en plein championnat, il existe donc les clubs essayent de faire en sorte que le groupe en février soit plus fort, plus solide donc on y réfléchit."

Des joueurs plus dans le dur à jouer à Décines

"Oui et je vous le dis franchement mais là aussi ce n’est pas qu’à Lyon. Quand il y a des joueurs qui ne sont pas heureux dans d’autres clubs, qui ne peuvent pas donner la pleine mesure de leur talent, vous réfléchissez à faire en sorte de trouver une solution et c’est le cas à Lyon. Il faut être attentif à Lyon."

"Rendre plus fort mon groupe"

L’impression de beaucoup de joueurs malheureux

"Je suis d’accord. Il y a des joueurs qui ne sont pas heureux à Lyon pourtant on fait un métier extraordinaire et l’OL est un grand club. Il ne faut pas oublier que le club est en droit de dire que les joueurs ont un contrat et qu’il ne peut pas accéder à toutes les demandes. Mais on les prend en considération. Vous pouvez imaginer ce qui se passe en coulisses, on est en train de réfléchir sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas."

Sur la gestion des fins de contrat

"Il y en a tout le temps et je l’ai connu aussi aussi. Il ne faut juste pas qu’il y en ait trop. C’est ça le problème. Des joueurs qui ne sont pas heureux dans des clubs, il y en a. Qui sont en fin de contrat aussi. Si vous en avez trop, ça peut devenir un problème. Je suis très à l’aise avec eux, je suis allé deux fois en fin de contrat dans ma carrière. Je peux le comprendre mais quand j’ai été en fin de contrat, j’ai essayé d’être le plus performant pour avoir la meilleure solution possible à la fin de mon contrat. C’est un état d’esprit à avoir. Je n’ai aucun problème avec eux. Ce qui m’intéresse est de rendre plus fort mon groupe. J’ai des intérêts qui ne sont que collectifs et il ne faut pas que les intérêts individuels prennent le dessus sur le collectif parce qu’il peut y avoir des problèmes."

"Joao Gomes ne manque pas d'agressivité défensive"

Un mercato hivernal pour préparer l'avenir ?

"Il faut réfléchir aux deux. Ce que tu peux améliorer ponctuellement dans ton groupe avec un ou deux joueurs dont tu sais très bien qu’ils ne seront plus là dans six mois. Et après s’il y l’opportunité ou les finances, faire en sorte d’anticiper ton mercato d’été avec celui de l’hiver. On a une réflexion comme tous les clubs. Peut-être plus nous parce qu’on a fait une première partie de saison qui n’est pas bonne mais on est en train de réfléchir. Est-ce qu’on aura le temps ? Le 31 arrive très vite. Plus tu veux faire des choses si tu as les moyens, plus le temps passe."

Son avis sur Joao Gomes

"C’est encore un jeune joueur. J’espère qu’il fera en sorte d’être connu par les médias européens dans peu de temps. Il a beaucoup de qualités, c’est un milieu défensif moderne qui ne se cantonne pas qu’à son rôle, avec un dépassement de fonction. C’est un très bon joueur et je vous conseille d’aller le voir."

Le profil de Joao Gomes

"Il me plait parce que c’est quelqu’un qui est défensivement très solide. Depuis que je suis là, je trouve qu’il nous manque cette agressivité défensive qui doit être certes amenée par l’équipe, par les onze joueurs mais ce joueur-là, il n’en manque pas, parfois trop. Mais c’est un jeune joueur et il faudra le canaliser s’il est là. Là on parle au conditionnel."